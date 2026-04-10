Утверждены правила выдачи согласия на назначение на руководящие должности работников финансового рынка

Постановлением АРРФР утверждены Правила выдачи согласия на назначение на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка – нерезидента РК, страховой организации, страхового холдинга, брокера, ЕНПФ, Фонда гарантирования страховых выплат и т.д., сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка – нерезидента РК, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента РК, страхового брокера, филиала страхового брокера – нерезидента РК, единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, АО "Фонд гарантирования страховых выплат", профессионального участника рынка ценных бумаг, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия.

Согласованию не подлежат следующие руководящие работники при условии их соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК:

представители уполномоченного органа и Национального банка, входящие в состав органа управления центрального депозитария, организатора торгов, единого накопительного пенсионного фонда и Фонда;

руководящие работники, переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности на нижестоящую должность в рамках одного органа субъекта рынка;

руководящие работники, переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности руководителя, его заместителя или члена исполнительного органа либо руководителя или члена органа управления на должность иного руководителя, соответствующего требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 63 Социального кодекса, подпункта 4 пункта 1 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, подпункта 4 пункта 1, подпункта 2) пункта 3, подпункта 4) пункта 4 статьи 34 Закона о страховой деятельности, подпункта 4 пункта 1, подпункта 4 пункта 2, подпунктов 2 пункта 4 статьи 45 Закона о банках, или иную должность, признанную должностью руководящего работника с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа;

переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности члена исполнительного органа или члена органа управления банковского холдинга, страхового холдинга на должность иного руководителя банковского холдинга, страхового холдинга, осуществляющего координацию или контроль за деятельностью дочерней (дочерних) организации (организаций) или организации (организаций), в которой (которых) банковский холдинг, страховой холдинг имеет значительное участие в капитале;

переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности руководителя филиала на должность заместителя руководителя филиала или иного руководителя филиала, осуществляющего координацию или контроль за деятельностью структурных подразделений филиала и обладающего правом подписи документов, на основании которых осуществляется банковская деятельность, страховая деятельность;

переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности главного бухгалтера на должность заместителя главного бухгалтера.

Согласие выдается до назначения (избрания) руководящего работника на соответствующую должность.

Так, согласие руководящим работникам банка, образующегося в результате реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, обладающей действующим разрешением уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк или физическим лицам, имеющим намерение занимать должность руководящего работника в указанном лице, выдается до представления микрофинансовой организацией в уполномоченный орган соответствующего отчета о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по конвертации микрофинансовой организации в банк.

Лицо, обладающее действующим согласием, назначается (избирается) на должность (несколько должностей) руководящего работника субъекта рынка, на которую (которые) такое лицо было согласовано в рамках соответствующего сектора финансового рынка, без повторного согласования при условии его соответствия требованиям.

Кандидаты на должности руководящих работников банковских, страховых холдингов, лиц, приобретающих статус банковского, страхового холдинга, являющихся финансовыми организациями, и имеющими согласие на занятие данной должности в указанной финансовой организации, повторному согласованию на указанную должность в другом секторе финансового рынка не подлежат.

Критериями отсутствия безупречной деловой репутации являются:

наличие неснятой или непогашенной судимости, в том числе наличие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского или)страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

наличие сведений о совершении противоправных действий (бездействия), которые привели к:

- неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации;

- применению к банку режима урегулирования;

наличия отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу;

наличие сведений о том, что кандидат являлся (является) прямым или косвенным крупным участником финансовой организации, руководящим работником крупного участника (банковского, страхового холдинга) финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента РК, не исполнившим принятые обязательства либо требования уполномоченного органа по дополнительной капитализации финансовой организации, банковского конгломерата, страховой группы;

наличие сведений о том, что кандидат, являясь руководящим работником, актуарием либо прямым или косвенным крупным участником, руководящим работником крупного участника (банковского, страхового холдинга) финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента РК, неоднократно (два и более раза в течение последних двенадцати последовательных месяцев) не выполнил требования мер надзорного реагирования, примененных уполномоченным органом в отношении финансовой организации;

наличие сведений о том, что кандидат являлся акционером (участником), должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции, в финансовой организации – нерезиденте РК в период не более чем за один год до доведения до неплатежеспособности финансовой организации – нерезидента РК.

Указанный критерий также применяется в случае, если законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент РК, предусмотрены аналогичные (схожие, сопоставимые) по существу меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков в отношении финансовых организаций с неустойчивым финансовым положением.

отсутствие безупречной деловой репутации, выявленное на основании мотивированного суждения, сформированного и принятого в соответствии со статьей 13-5 Закона о государственном регулировании;

наличие информации от органа финансового надзора иностранного государства либо юридического лица, осуществляющего регулирование финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре "Астана", об отсутствии у кандидата безупречной деловой репутации;

наличие фактов совершения кандидатом более трех раз в течение двенадцати календарных месяцев административных правонарушений в областях финансов, предпринимательской деятельности, налогообложения, установленных вступившим в законную силу решением суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.

Указанный критерий применяется в течение года со дня окончания исполнения административного взыскания.

наличие факта составления кандидатом в качестве аудитора заведомо недостоверного аудиторского отчета либо факта составления аудиторской организацией заведомо недостоверного аудиторского отчета, подписанного кандидатом.

Указанный критерий применяется в течение пяти лет после вступления в законную силу решения суда о привлечении кандидата либо аудиторской организации к административной ответственности.

привлечение кандидата в соответствии с вступившим в законную силу решением суда к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации.

Указанный критерий применяется в течение пяти лет после вступления в законную силу решения суда.

нахождение кандидата в списке лиц, причастных к террористической деятельности, перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии со статьями 12 и 12-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

нахождение кандидата либо юридического лица, в котором кандидат является первым руководителем либо крупным участником (крупным акционером) в едином реестре должников, который ведется в соответствии с законодательством РК об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей (в случае если задолженность превышает 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете);

признание кандидата банкротом.

Указанный критерий применяется в течение пяти лет со дня завершения в отношении кандидата процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.

наличие у кандидата либо у юридического лица, в котором данные лица являются первым руководителем либо крупным участником (крупным акционером), просроченной налоговой задолженности, превышающей 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете;

неисполнение кандидатом либо юридическим лицом, в котором кандидат является первым руководителем либо крупным участником (крупным акционером), обязательств по заключенным гражданско-правовым договорам, подтверждаемое вступившим в законную силу решением суда, либо путем включения в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

участие кандидата, руководящего работника субъекта рынка в качестве обвиняемого либо подсудимого (подозреваемого) в уголовном процессе в связи с уголовными правонарушениями против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;

наличие сведений о том, что кандидат являлся руководящим работником финансовой организации, действия (бездействие) которого привели (привело) к:

- нарушению (нарушениям) требований законодательства, явившемуся (явившимся) основанием для принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент РК, решения об отнесении банка (филиала банка – нерезидента РК) к категории неплатежеспособных банков (филиалов банков – нерезидентов РК);

- лишении лицензии финансовой организации, повлекших их ликвидацию или прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка – нерезидента РК, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента РК;

наличие сведений о том, что кандидат был отстранен от выполнения служебных обязанностей руководящего работника финансовой организации на основании меры надзорного реагирования, примененной уполномоченным органом;

наличие сведений о том, что кандидат осуществлял контроль (кураторство) подразделений финансовой организации, из-за действий (бездействия) которых финансовой организацией допущены следующие нарушения, выявленные уполномоченным органом:

- систематическое (два и более раза) в течение последних двенадцати последовательных месяцев нарушение финансовой организацией пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом;

- составление финансовой организацией отчетности, приведшей к искажению сведений о соблюдении пруденциальных нормативов или иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом;

- заключение страховой (перестраховочной) организацией договоров перестрахования;

- применение необоснованных размеров страховой премии, неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей, вытекающих из условий и порядка проведения обязательных видов страхования;

- систематическое (два и более раза) в течение последних двенадцати последовательных месяцев неосуществление, несвоевременное осуществление страховой выплаты либо осуществление страховой выплаты не в полном объеме;

- нарушение процедуры передачи страховых премий в перестрахование;

наличие факта предоставления кандидатом заведомо недостоверных сведений о его соответствии квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации, которые повлияют на решение уполномоченного органа;

наличие факта расторжения с кандидатом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 25 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК;

наличие сведений о том, что кандидат, являясь актуарием, систематически (два и более раза в течение последних двенадцати последовательных месяцев) не извещал уполномоченный орган об установленных им фактах несоблюдения страховой (перестраховочной) организацией требований по формированию страховых резервов;

наличие сведений о том, что кандидат незаконно разглашал или передавал третьим лицам сведения, составляющие банковскую тайну, тайну страхования или иную охраняемую законами РК тайну, сведения, полученные в ходе проведения актуарных расчетов и (или) осуществления деятельности в качестве независимого актуария.

Указанные положения распространяются на руководящих работников субъектов рынка.

Постановление вводится в действие с 19 апреля 2026 года.