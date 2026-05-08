Право

Межбанковская система мобильных платежей: утверждены правила

Фото: Zakon.kz
Постановлением Национального банка от 29 апреля 2026 года утверждены Правила функционирования межбанковской системы мобильных платежей, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок функционирования межбанковской системы мобильных платежей, включая определение условий участия в системе, услуг, оказываемых в системе, тарифов на услуги системы, а также порядок их согласования с участниками системы.

Перевод денег по результатам клиринга в системе осуществляется с использованием денег ее участников в межбанковской системе переводов денег (МСПД).

Условиями участия в системе является заключение договора с Оператором и участие в МСПД.

Для участия в системе заявитель подает заявку в автоматизированном виде через портал Оператора и представляет документы.

Для заключения договора заявитель представляет Оператору следующие документы:

  • копию устава;
  • копию свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
  • копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость;
  • копию документа о назначении первого руководителя;
  • копию лицензии на осуществление банковских операций;
  • информацию о местонахождении и контактах заявителя (юридический и фактический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты);
  • информацию о работниках заявителя, уполномоченных от его имени осуществлять взаимодействие с системой (с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона, адреса электронной почты);
  • документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя подписать договор с Оператором (в случае, когда договор подписывается не первым руководителем заявителя);
  • заявление об ознакомлении и соблюдении Правил, операционной документации по форме, размещенной на портале Оператора.

Предусмотрено, что Оператор в течение трех рабочих дней рассматривает пакет документов заявителя.

В случае соответствия заявителя требованиям Правил, операционной документации Оператор заключает с участником договор.

Договор содержит следующие условия:

  • предмет договора;
  • права и обязанности сторон;
  • ответственность сторон;
  • порядок изменения и расторжения договора;
  • порядок разрешения споров;
  • другие условия по согласованию сторон.

Договор дополнительно содержит порядок оплаты услуг Оператора, соблюдения режима кибербезопасности, конфиденциальности, сохранения банковской тайны и иной охраняемой законом тайны, защиты персональных данных.

Форма типового договора утверждается Оператором.

Подключение участника к системе осуществляется Оператором после завершения участником необходимых технических работ и проведения тестирования с Оператором. По результатам тестирования подключения к системе Оператор и участник подписывают акт о прохождении тестирования.

Система функционирует на основе следующих принципов:

  • взаимодействие участников с Оператором по защищенным каналам связи;
  • круглосуточный режим приема и обработки платежных сообщений участников;
  • указание в платежном сообщении одного участника-отправителя денег и одного участника-бенефициара;
  • отсутствие приоритетов обработки платежных сообщений;
  • прием и обработка платежных сообщений в режиме реального времени;
  • окончательность и безотзывность электронных платежей после принятия их Оператором на исполнение;
  • обработка электронных платежей на основе клиринга;
  • использование ограничений на максимальную дебетовую чистую позицию участника;
  • ограничение максимальной суммы одного платежа и (или) перевода денег.

Обеспечивается доступность денег клиенту для распоряжения в мгновенном режиме.

Для предотвращения мошенничества в системе устанавливается ограничение на максимальную сумму одной операции между физическими лицами в размере 1 млн тенге. Участниками могут устанавливаться дополнительные ограничения по частоте указанных операций.

Ограничения в системе по платежам по QR-коду отсутствуют.

Постановление вводится в действие c 19 июля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
