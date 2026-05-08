Межбанковская система мобильных платежей: утверждены правила
Правила определяют порядок функционирования межбанковской системы мобильных платежей, включая определение условий участия в системе, услуг, оказываемых в системе, тарифов на услуги системы, а также порядок их согласования с участниками системы.
Перевод денег по результатам клиринга в системе осуществляется с использованием денег ее участников в межбанковской системе переводов денег (МСПД).
Условиями участия в системе является заключение договора с Оператором и участие в МСПД.
Для участия в системе заявитель подает заявку в автоматизированном виде через портал Оператора и представляет документы.
Для заключения договора заявитель представляет Оператору следующие документы:
- копию устава;
- копию свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость;
- копию документа о назначении первого руководителя;
- копию лицензии на осуществление банковских операций;
- информацию о местонахождении и контактах заявителя (юридический и фактический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты);
- информацию о работниках заявителя, уполномоченных от его имени осуществлять взаимодействие с системой (с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона, адреса электронной почты);
- документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя подписать договор с Оператором (в случае, когда договор подписывается не первым руководителем заявителя);
- заявление об ознакомлении и соблюдении Правил, операционной документации по форме, размещенной на портале Оператора.
Предусмотрено, что Оператор в течение трех рабочих дней рассматривает пакет документов заявителя.
В случае соответствия заявителя требованиям Правил, операционной документации Оператор заключает с участником договор.
Договор содержит следующие условия:
- предмет договора;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- порядок изменения и расторжения договора;
- порядок разрешения споров;
- другие условия по согласованию сторон.
Договор дополнительно содержит порядок оплаты услуг Оператора, соблюдения режима кибербезопасности, конфиденциальности, сохранения банковской тайны и иной охраняемой законом тайны, защиты персональных данных.
Форма типового договора утверждается Оператором.
Подключение участника к системе осуществляется Оператором после завершения участником необходимых технических работ и проведения тестирования с Оператором. По результатам тестирования подключения к системе Оператор и участник подписывают акт о прохождении тестирования.
Система функционирует на основе следующих принципов:
- взаимодействие участников с Оператором по защищенным каналам связи;
- круглосуточный режим приема и обработки платежных сообщений участников;
- указание в платежном сообщении одного участника-отправителя денег и одного участника-бенефициара;
- отсутствие приоритетов обработки платежных сообщений;
- прием и обработка платежных сообщений в режиме реального времени;
- окончательность и безотзывность электронных платежей после принятия их Оператором на исполнение;
- обработка электронных платежей на основе клиринга;
- использование ограничений на максимальную дебетовую чистую позицию участника;
- ограничение максимальной суммы одного платежа и (или) перевода денег.
Обеспечивается доступность денег клиенту для распоряжения в мгновенном режиме.
Для предотвращения мошенничества в системе устанавливается ограничение на максимальную сумму одной операции между физическими лицами в размере 1 млн тенге. Участниками могут устанавливаться дополнительные ограничения по частоте указанных операций.
Ограничения в системе по платежам по QR-коду отсутствуют.
Постановление вводится в действие c 19 июля 2026 года.