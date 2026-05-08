Межбанковская система мобильных платежей: утверждены правила

Постановлением Национального банка от 29 апреля 2026 года утверждены Правила функционирования межбанковской системы мобильных платежей, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок функционирования межбанковской системы мобильных платежей, включая определение условий участия в системе, услуг, оказываемых в системе, тарифов на услуги системы, а также порядок их согласования с участниками системы.

Перевод денег по результатам клиринга в системе осуществляется с использованием денег ее участников в межбанковской системе переводов денег (МСПД).

Условиями участия в системе является заключение договора с Оператором и участие в МСПД.

Для участия в системе заявитель подает заявку в автоматизированном виде через портал Оператора и представляет документы.

Для заключения договора заявитель представляет Оператору следующие документы:

копию устава;

копию свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость;

копию документа о назначении первого руководителя;

копию лицензии на осуществление банковских операций;

информацию о местонахождении и контактах заявителя (юридический и фактический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты);

информацию о работниках заявителя, уполномоченных от его имени осуществлять взаимодействие с системой (с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона, адреса электронной почты);

документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя подписать договор с Оператором (в случае, когда договор подписывается не первым руководителем заявителя);

заявление об ознакомлении и соблюдении Правил, операционной документации по форме, размещенной на портале Оператора.

Предусмотрено, что Оператор в течение трех рабочих дней рассматривает пакет документов заявителя.

В случае соответствия заявителя требованиям Правил, операционной документации Оператор заключает с участником договор.

Договор содержит следующие условия:

предмет договора;

права и обязанности сторон;

ответственность сторон;

порядок изменения и расторжения договора;

порядок разрешения споров;

другие условия по согласованию сторон.

Договор дополнительно содержит порядок оплаты услуг Оператора, соблюдения режима кибербезопасности, конфиденциальности, сохранения банковской тайны и иной охраняемой законом тайны, защиты персональных данных.

Форма типового договора утверждается Оператором.

Подключение участника к системе осуществляется Оператором после завершения участником необходимых технических работ и проведения тестирования с Оператором. По результатам тестирования подключения к системе Оператор и участник подписывают акт о прохождении тестирования.

Система функционирует на основе следующих принципов:

взаимодействие участников с Оператором по защищенным каналам связи;

круглосуточный режим приема и обработки платежных сообщений участников;

указание в платежном сообщении одного участника-отправителя денег и одного участника-бенефициара;

отсутствие приоритетов обработки платежных сообщений;

прием и обработка платежных сообщений в режиме реального времени;

окончательность и безотзывность электронных платежей после принятия их Оператором на исполнение;

обработка электронных платежей на основе клиринга;

использование ограничений на максимальную дебетовую чистую позицию участника;

ограничение максимальной суммы одного платежа и (или) перевода денег.

Обеспечивается доступность денег клиенту для распоряжения в мгновенном режиме.

Для предотвращения мошенничества в системе устанавливается ограничение на максимальную сумму одной операции между физическими лицами в размере 1 млн тенге. Участниками могут устанавливаться дополнительные ограничения по частоте указанных операций.

Ограничения в системе по платежам по QR-коду отсутствуют.

Постановление вводится в действие c 19 июля 2026 года.