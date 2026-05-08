В Казахстане будут оказывать поддержку несовершеннолетним, требующим повышенного внимания
Педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, – комплекс индивидуальных социальных и психолого-педагогических мер, направленных на раннее выявление обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания, и оказания им своевременной поддержки.
Педагогическому сопровождению подлежат несовершеннолетние:
- не успевающие по учебным предметам;
- безнадзорные, беспризорные, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством;
- грубо или неоднократно нарушающие устав или правила внутреннего распорядка организации образования;
- систематически пропускающие занятия без уважительной причины четыре дня и более в течение одного месяца;
- совершившие административное или уголовное правонарушение;
- употребляющие алкогольные, энергетические напитки, психоактивные вещества, электронные системы потребления (вейпы), табачные изделия;
- страдающие игроманией (лудомания);
- беременные;
- подвергшиеся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу) или ставшие свидетелями насилия;
- совершившие насилие, жестокое обращение, травлю (буллинг);
- выпускники специальных организаций образования;
- совершившие антиобщественное поведение.
Выявление несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, осуществляется в процессе образовательной деятельности организации образования.
Выявление несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, осуществляется:
- классными руководителями, воспитателями, помощниками воспитателя;
- учителями-предметниками;
- педагогами-психологами;
- социальными педагогами;
- администрацией организации образования;
- на основании информации, поступившей от уполномоченных органов системы профилактики правонарушений, законных представителей ребенка, обучающихся и воспитанников.
Вопрос о назначении педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, рассматривается на заседании Совета профилактики с участием несовершеннолетнего и его законных представителей.
Совет профилактики образуется в составе председателя, заместителя председателя, членов и секретаря.
Председателем Совета профилактики является руководитель организации образования, заместителем председателя – заместитель руководителя организации образования по воспитательной работе, секретарем Совета профилактики назначается социальный педагог, а в случае его отсутствия педагог-психолог.
В состав Совета профилактики входят педагог-психолог, классные руководители, воспитатели, учителя-предметники или иные педагоги численностью не менее семи человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается приказом руководителя организации образования ежегодно не позднее 31 августа текущего календарного года.
Приказ вводится в действие с 17 мая 2026 года.