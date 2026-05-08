Право

В Казахстане будут оказывать поддержку несовершеннолетним, требующим повышенного внимания

Фото: pexels
Приказом министра просвещения от 29 апреля 2026 года утверждены Правила педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, – комплекс индивидуальных социальных и психолого-педагогических мер, направленных на раннее выявление обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания, и оказания им своевременной поддержки.

Педагогическому сопровождению подлежат несовершеннолетние:

  • не успевающие по учебным предметам;
  • безнадзорные, беспризорные, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством;
  • грубо или неоднократно нарушающие устав или правила внутреннего распорядка организации образования;
  • систематически пропускающие занятия без уважительной причины четыре дня и более в течение одного месяца;
  • совершившие административное или уголовное правонарушение;
  • употребляющие алкогольные, энергетические напитки, психоактивные вещества, электронные системы потребления (вейпы), табачные изделия;
  • страдающие игроманией (лудомания);
  • беременные;
  • подвергшиеся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу) или ставшие свидетелями насилия;
  • совершившие насилие, жестокое обращение, травлю (буллинг);
  • выпускники специальных организаций образования;
  • совершившие антиобщественное поведение.

Выявление несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, осуществляется в процессе образовательной деятельности организации образования.

Выявление несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, осуществляется:

  • классными руководителями, воспитателями, помощниками воспитателя;
  • учителями-предметниками;
  • педагогами-психологами;
  • социальными педагогами;
  • администрацией организации образования;
  • на основании информации, поступившей от уполномоченных органов системы профилактики правонарушений, законных представителей ребенка, обучающихся и воспитанников.

Вопрос о назначении педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, рассматривается на заседании Совета профилактики с участием несовершеннолетнего и его законных представителей.

Совет профилактики образуется в составе председателя, заместителя председателя, членов и секретаря.

Председателем Совета профилактики является руководитель организации образования, заместителем председателя – заместитель руководителя организации образования по воспитательной работе, секретарем Совета профилактики назначается социальный педагог, а в случае его отсутствия педагог-психолог.

В состав Совета профилактики входят педагог-психолог, классные руководители, воспитатели, учителя-предметники или иные педагоги численностью не менее семи человек.

Персональный состав Совета профилактики утверждается приказом руководителя организации образования ежегодно не позднее 31 августа текущего календарного года.

Приказ вводится в действие с 17 мая 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
