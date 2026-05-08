В Казахстане ввели запрет на вывоз стальных заготовок

Министр промышленности и строительства подписал приказ от 30 апреля 2026 года о некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок, сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз всеми видами транспорта с территории Казахстана стальных заготовок:

железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203);

полуфабрикаты из железа или нелегированной стали;

коррозионностойкая сталь в слитках или других первичных формах, полуфабрикаты из коррозионностойкой стали;

другие виды легированных сталей в слитках или других первичных формах, полуфабрикаты из других видов легированных сталей.

Запрет не распространяется на вывоз стальных заготовок, произведенных доменно-конвертерным способом при наличии исключительной лицензии, выданной в соответствии с постановлением правительства РК от 27 марта 2026 года "О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов стальных заготовок, произведенных доменно-конвертерным способом".

Приказ вводится в действие с 17 мая 2026 года.

Запрет на вывоз стальных заготовок действует в Казахстане с 26 июля 2025 года. Ранее аналогичный запрет уже вводили в Казахстане в декабре 2024 года.