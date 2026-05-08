В Казахстане ввели запрет на вывоз стальных заготовок
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 30 апреля 2026 года о некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок, сообщает Zakon.kz.
Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз всеми видами транспорта с территории Казахстана стальных заготовок:
- железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203);
- полуфабрикаты из железа или нелегированной стали;
- коррозионностойкая сталь в слитках или других первичных формах, полуфабрикаты из коррозионностойкой стали;
- другие виды легированных сталей в слитках или других первичных формах, полуфабрикаты из других видов легированных сталей.
Запрет не распространяется на вывоз стальных заготовок, произведенных доменно-конвертерным способом при наличии исключительной лицензии, выданной в соответствии с постановлением правительства РК от 27 марта 2026 года "О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов стальных заготовок, произведенных доменно-конвертерным способом".
Приказ вводится в действие с 17 мая 2026 года.
Запрет на вывоз стальных заготовок действует в Казахстане с 26 июля 2025 года. Ранее аналогичный запрет уже вводили в Казахстане в декабре 2024 года.
