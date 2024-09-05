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В Казахстане введут запрет на вывоз стальных заготовок

В Казахстане введут запрет на вывоз стальных заготовок, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 10:41 Фото: pixabay
Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта – железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203), полуфабрикаты из железа или нелегированной стали", – говорится в документе. 

Как поясняется, запрет предлагается ввести с целью стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.

Приказ планируется ввести в действие с 1 декабря 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 сентября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продлят запрет на вывоз лома, отходов черных и цветных металлов.


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