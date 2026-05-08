Утверждены правила государственной аттестации детсадов, школ и колледжей

Министр просвещения приказом от 30 апреля 2026 года утвердил Правила проведения государственной аттестации организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Также утверждены образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.

Государственную аттестацию проводят:

Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК – в отношении республиканских организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования независимо от ведомственной подчиненности, за исключением организаций образования, государственная аттестация которых проводится уполномоченным органом в области здравоохранения;

территориальные подразделения Комитета – в отношении организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, за исключением республиканских организаций образования и организаций образования, государственная аттестация которых проводится уполномоченным органом в области здравоохранения.

Государственная аттестация проводится один раз в пять лет.

Первая государственная аттестация проводится во вновь созданных:

организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, – по истечении трех лет с момента начала деятельности;

с момента начала деятельности; организациях, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, – по истечении четырех лет ;

; организациях, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, – не позже одного года с момента первого выпуска специалистов.

Фиксация аудио-, фото- и видеоматериалов допускается при предварительном уведомлении руководителя организации образования и осуществляется без вмешательства в образовательный процесс.

Порядок проведения госаттестации

Государственная аттестация состоит из следующих этапов:

утверждение перечня организаций образования, подлежащих государственной аттестации в предстоящем календарном году;

проведение организацией образования самооценки образовательной деятельности;

проведение компьютерного тестирования обучающихся 4 и 9 классов;

формирование аттестационной комиссии;

проведение государственной аттестации и составление заключения;

оценка устранения выявленных несоответствий с посещением организации образования (в случае их выявления);

принятие решения о признании организации образования прошедшей либо не прошедшей государственную аттестацию.

Комитет и его территориальные подразделения ежегодно до 1 ноября утверждают Перечень с указанием планируемых сроков (месяцев) проведения государственной аттестации по каждой организации образования.

Перечень размещается на интернет-ресурсах Комитета и его территориальных подразделений в течение трех рабочих дней со дня утверждения.

Организации образования, включенные в Перечень, проводят самооценку образовательной деятельности на основе критериев оценивания, установленных данными Правилами, и размещают материалы самооценки образовательной деятельности на своих официальных интернет-ресурсах не менее чем за пять дней до срока начала государственной аттестации.

Материалы самооценки содержат аналитическую информацию по направлениям и критериям оценки, предусмотренным настоящими Правилами, с приложением подтверждающих материалов.

Непредставление либо представление неполных или недостоверных материалов самооценки учитывается аттестационной комиссией при оценке образовательной деятельности организации образования.

В рамках подготовки к государственной аттестации в организациях образования, реализующих образовательные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, проводится компьютерное тестирование обучающихся 4 и 9 классов.

Результаты компьютерного тестирования используются аттестационной комиссией при оценке образовательной деятельности организации образования.

Указывается, что Аттестационная комиссия формируется Комитетом либо его территориальным подразделением в пределах своей компетенции в составе не менее трех человек.

Государственная аттестация проводится аттестационной комиссией без посещения организации образования и не превышает семь рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24 Правил.

Государственной аттестации подлежит деятельность организации образования за предыдущие два учебных года и текущий учебный год с учетом сроков проведения государственной аттестации.

Направления изучения при проведении государственной аттестации, в том числе в разрезе специальностей, определяются с учетом уровня образования и включают:

общая характеристика, в том числе общие сведения об организации образования;

кадровый состав, в том числе анализ кадрового потенциала;

контингент воспитанников и обучающихся;

учебно-методическая работа в организации образования;

воспитательная работа;

материально-техническое обеспечение;

С 12 июля 2026 года подпункт действует в редакции:

учебно-методические и информационные ресурсы;

результаты компьютерного тестирования обучающихся 4 и 9 классов;

организация производственной и профессиональной практики.

Государственная аттестация проводится путем анализа, изучения и сопоставления данных:

материалов самооценки образовательной деятельности, размещенных на официальных интернет-ресурсах соответствующей организации образования;

сведений, содержащихся в Национальной образовательной базе данных, а также в информационных системах и цифровых платформах, используемых организациями образования ( редакция с 12 июля 2026 года );

); сведений из информационных систем государственных органов и официальных интернет-ресурсов;

результатов компьютерного тестирования обучающихся 4 и 9 классов.

По результатам комплексной оценки качества и доступности образования аттестационная комиссия коллегиально принимает решение о соответствии либо несоответствии образовательной деятельности организации образования требованиям государственных общеобязательных стандартов дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов ее членов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя аттестационной комиссии. Ход заседания аттестационной комиссии и принятое решение оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.

В случае выявления по результатам государственной аттестации несоответствий образовательной деятельности организации образования требованиям ГОСО выписка из протокола заседания аттестационной комиссии с приложением материалов государственной аттестации направляется в Комитет либо его территориальное подразделение не позднее одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Организация образования, в отношении которой по результатам государственной аттестации выявлены несоответствия, в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления разрабатывает и направляет в Комитет либо его территориальное подразделение план мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

По истечении срока, установленного для устранения выявленных несоответствий, организация образования направляет в Комитет либо его территориальное подразделение информацию и документы, подтверждающие их устранение.

Непредставление в установленные сроки информации и документов, подтверждающих устранение выявленных несоответствий, рассматривается как их неустранение и является основанием для признания организации образования не соответствующей требованиям ГОСО.

Критерии оценки организаций образования

Оценка образовательной деятельности организаций образования осуществляется по критериям с применением измерителей, отнесенных к следующим уровням:

"образцовый" – 5 баллов;

"хороший" – 4 балла;

"требующий улучшения" – 3 балла;

"низкий" – 2 балла.

Уровень образовательной деятельности организации образования определяется как среднее арифметическое значение оценок по критериям с округлением до ближайшего целого значения.

Организация образования признается прошедшей государственную аттестацию при соответствии итогового уровня деятельности уровням "образцовый", "хороший" или "требующий улучшения".

Организация образования признается не прошедшей государственную аттестацию при наличии несоответствий требованиям ГОСО либо при соответствии итогового уровня деятельности уровню "низкий".

При оценке устранения выявленных несоответствий оценка осуществляется по тем критериям и измерителям, по которым ранее были установлены нарушения.

Правила также устанавливают проведение компьютерного тестирования обучающихся 4 и 9 классов.

Приказ вводится в действие с 17 мая 2026 года.