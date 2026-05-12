Право

Оплата деятельности ЧСИ: что изменилось в правилах

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители
Министр юстиции приказом от 30 апреля 2026 года внес изменения в Правила оплаты деятельности частного судебного исполнителя, связанной с исполнением исполнительных документов о взыскании алиментов и заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Поправками обновлено содержание отчета о произведенных частным судебным исполнителем действиях по исполнительному документу о взыскании алиментов при наличии задолженности три и более месяцев в связи с розыском должника.

Теперь отчет содержит:

  • постановление о возбуждении исполнительного производства;
  • извещение каждой из сторон о возбуждении исполнительного производства, с приложением документов, подтверждающих отправку или вручения извещения;
  • сведения об отсутствии пенсионных отчислений, не позднее, чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;
  • сведения об отсутствии движимого и недвижимого имущества (запросы и ответы регистрирующих органов) не позднее, чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;
  • выставление временного ограничения на выезд физического лица, являющегося должником, из РК после истечения срока обжалования, с приложением документов, подтверждающих отправку или вручение;
  • санкционированное прокурором постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск должника;
  • постановление об определении задолженности за три и более месяцев в отношении должника;
  • акт выезда по месту жительства должника. При этом помощники и стажеры частного судебного исполнителя не могут участвовать в исполнительных действиях в качестве понятого.

Уточняется, что оплата деятельности частного судебного исполнителя, связанная с исполнением исполнительных документов о взыскании алиментов и заработной платы по одному исполнительному документу, производится один раз в год, по истечении двенадцати месяцев с даты последней произведенной оплаты по данному исполнительному документу. Данная оплата выплачивается в первом либо во втором полугодии текущего года.

При этом на момент осуществления оплаты исполнительное производство должно находиться в производстве ЧСИ и иметь статус "на исполнении", либо "приостановлено" в связи с розыском должника.

В новой редакции утверждены:

  • Отчет ЧСИ о совершении исполнительных действий по принятию мер;
  • Акт выезда по месту жительства (нахождения, расположения) должника.

Кроме того, в связи с принятием нового Цифрогого кодекса поправки коснулись Правил делопроизводства ЧСИ.

Так, говорится, что с 12 июля 2026 года делопроизводство в конторе частного судебного исполнителя ведется на бумажном носителе, а также с использованием государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства.

Использование частным судебным исполнителем сведений из государственных электронных информационных ресурсов посредством цифровой системы в личных целях не допускается.

При приостановлении, прекращении действия либо лишении лицензии частного судебного исполнителя, исключении его из членства в Республиканской палате частных судебных исполнителей доступ ЧСИ к цифровой системе блокируется. При этом в цифровой системе указываются реквизиты и данные соответствующего приказа руководителя уполномоченного органа (дата, номер приказа, срок и основание приостановления или прекращения). Доступ к электронным архивным исполнительным производствам ЧСИ, находящимся в электронной базе цифровой системы, передается другому ЧСИ в соответствии с Правилами распределения исполнительных документов между частными судебными исполнителями.

Создаваемые документы оформляются в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

Корреспонденция направляется адресатам по почте, нарочно либо посредством цифровой системы или с использованием технических средств связи.

Исполнительные документы на бумажном носителе, поступившие ЧСИ из региональной палаты, регистрируются как входящий документ в журнале регистрации входящих документов. На сопроводительном письме проставляются регистрационный штамп, а также дата и номер.

На каждый принятый к производству исполнительный документ частным судебным исполнителем оформляется исполнительное производство (исполнительное дело), в которое включаются все документы, образующиеся в процессе исполнения. Номер исполнительного производства присваивается цифровой системой автоматически.

Приказ вводится в действие с 16 мая за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

