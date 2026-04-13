В Казахстане хотят урегулировать систему взыскания алиментов ЧСИ
Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект приказа министра юстиции, которым вносятся поправки в ряд приказов, связанных с исполнением исполнительных документов о взыскании алиментов и заработной платы, а также делопроизводством частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.
Поправки направлены на:
- уточнение перечня исполнительных действий, подтверждающих совершение частным судебным исполнителем работы по исполнительным документам о взыскании алиментов;
- конкретизацию условий и срока оплаты деятельности частного судебного исполнителя по исполнительным документам о взыскании алиментов и заработной платы;
- установление, что выплата оплаты производится по истечении двенадцати месяцев с даты последней произведенной оплаты по конкретному исполнительному производству;
- закрепление условия о нахождении исполнительного производства на исполнении либо в приостановленном состоянии в связи с розыском должника на момент осуществления оплаты;
- уточнение содержания отчета о проведенных исполнительных действиях;
- совершенствование формы акта выезда по месту жительства должника;
- исключение участия помощников и стажеров частного судебного исполнителя в исполнительных действиях в качестве понятых;
- уточнение отдельных вопросов делопроизводства частных судебных исполнителей (приведение в соответствие).
Как ожидается, принятие поправок приведет к повышению правовой определенности и единообразия практики применения подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих оплату деятельности частных судебных исполнителей по социально значимой категории исполнительных документов, а также уточнению отдельных вопросов делопроизводства частных судебных исполнителей.
Кроме того, планируется исключение неоднозначного толкования действующих норм и повышение качества правоприменения после введения приказа в действие.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 апреля.
