Право

Выдача заключения на соответствие требованиям гражданского и служебного оружия: внесены изменения

Служебное оружие, полиция, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 14:26 Фото: Zakon.kz
Приказом МВД от 29 апреля 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача заключения на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий", сообщает Zakon.kz.

Для получения государственной услуги юридическое лицо обращается в канцелярию услугодателя либо через портал с заявлением, с предоставлением документов и объектов испытания.

Уточняется, что при предоставлении услугополучателем полного пакета документов и объектов испытания ответственный исполнитель:

  • в течение одного рабочего дня подписывает у руководителя испытательной лаборатории оба экземпляра заключения на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий, передает в канцелярию услугодателя оба экземпляра заключения на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий для регистрации и вносит сведения о выданном заключении на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий в цифровую систему "Государственная база данных "Е-лицензирование". При обращении услугополучателя посредством портала ответственный исполнитель направляет в "личный кабинет" услугополучателя заключение на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя испытательной лаборатории, с приложением электронной копии протокола испытания и уведомление с указанием места возврата объектов испытания, предоставленных услугополучателем.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет услугополучателя, представившего документы и объекты испытания, о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании услугополучателю, представившему документы и объекты испытания, направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель составляет протокол и выдает результат оказания государственной услуги.

При этом в случае ходатайства услугополучателя процедура заслушивания может не проводиться.

С 12 июля 2026 года вводится в действие пункт:

  • Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере цифровизации.

Приказ вводится в действие с 19 мая 2026 года, за исключением ряда пунктов.

