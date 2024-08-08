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В Казахстане реорганизуют оздоровительный центр "Бобек"

В Казахстане реорганизуют оздоровительный центр &quot;Бобек&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 13:23 Фото: центр "Бобек"
Министерство просвещения подготовило постановление правительства "О реорганизации республиканского государственного казенного предприятия "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек" Министерства просвещения РК путем преобразования в РГППХ "Национальный научно-практический центр непрерывного инклюзивного образования" Министерства просвещения РК", – говорится в документе.

Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления определено Министерство просвещения РК.

Основным предметом деятельности предприятия определена научно-исследовательская деятельность и методическое обеспечение организаций образования на уровнях дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования по инклюзивному образованию.

Как считают в министерстве, создание Центра обеспечит научно-исследовательскую деятельность и методическое обеспечение организаций образования на уровнях дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования по инклюзивному образованию.

"Форма юридического лица "государственное предприятие на праве хозяйственного ведения" позволит принимать участие в конкурсах на грантовое финансирование по научным или научно-техническим проектам, проводить исследования по актуальным вопросам развития инклюзивного образования и привлекать научные кадры для работы, а также более оперативно реагировать на запросы потребителей, оказывать дополнительные услуги, улучшать материально-техническую, научно-методическую базу предприятия", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 августа.

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