Туризм

Казахстанцам подсказали, какие документы обязательно нужно проверить перед покупкой тура

фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 13:40 Фото: unsplash
Сегодня, 13 мая 2026 года, в пресс-службе Министерства туризма и спорта (МТС) Казахстана ответили на один из часто задаваемых вопросов – какие документы необходимо проверить перед покупкой тура, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что безопасность граждан во время отдыха напрямую зависит от соблюдения правовых норм при оформлении тура.

"Перед покупкой тура у турагентства рекомендуется запросить и проверить пакет документов, подтверждающий законность продажи и вашу правовую защиту. В первую очередь необходимо убедиться в наличии уведомления о начале турагентской деятельности. Турагентство должно быть включено в государственный электронный реестр, что подтверждает его официальный статус".Пресс-служба МТС РК

Подчеркивается, что важнейшим этапом является подписание договора на туристское обслуживание.

"В документе должны быть четко зафиксированы страна и даты поездки, полная стоимость, условия оплаты и аннуляции, ответственность сторон, а также порядок возврата денежных средств".Пресс-служба МТС РК

Также сообщается, что особое внимание следует уделить финансовым документам.

"После оплаты обязательно требуйте фискальный чек. Крайне важно не переводить деньги на личные счета менеджеров, так как только официальный платежный документ является доказательством совершения сделки".Пресс-служба МТС РК

Вместе с тем в ведомстве добавили, что после подтверждения бронирования и полной оплаты тура агент обязан выдать вам пакет документов для путешествия.

"В него входят ваучер с указанием отеля, питания и трансфера, авиабилеты или маршрут-квитанции, страховой полис и туркод, который является гарантией вашей защиты в рамках действующей системы обязательного гарантирования прав туристов".Пресс-служба МТС РК

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций туристам рекомендуется незамедлительно обращаться на горячую линию системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма Туристік Қамқор по номеру: +7 700 112 2 112.

Отмена тура: что делать, если туроператор отказывается возвращать деньги за путевку

О том, что нужно знать перед вылетом путешественнику, можете узнать здесь.

