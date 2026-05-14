Право

Казахстанские педагоги будут выбирать учебники по новым правилам

Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 30 апреля 2026 года утвердил в новой редакции Правила выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Для выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования издательства ежегодно в течение 5 календарных дней со дня утверждения Перечня учебников и базовых учебников по отдельным предметам для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, предоставляют в Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования (РНП ЦЭСО) ознакомительную (демонстрационную) версию учебников и УМК в электронной форме.

РНП ЦЭСО в течение 10 календарных дней со дня утверждения Перечня размещает ознакомительные (демонстрационные) версии учебников в электронной форме на своем сайте для изучения педагогами, а также вносит в ЦС сведения об утвержденных учебниках и УМК.

Управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента совместно с издательствами организуют и проводят выставку "Жаңа оқу жылындағы мектеп оқулықтары" для педагогов, руководителей методических объединений, родителей и школьников с марта по апрель месяц текущего года. График проведения выставки составляется РНП ЦЭСО по согласованию с местными исполнительными органами и издательствами.

На выставке педагоги и общественность могут ознакомиться с новой школьной учебной литературой, их особенностями и авторскими коллективами, получить методическую и информационную поддержку в предстоящем выборе учебников и УМК.

При этом выбор учебников и УМК, в том числе в электронной форме, осуществляется один раз после включения их в Перечень.

В период до 10 апреля методические советы организаций образования обсуждают представленные методическими объединениями учебники и УМК, составляют протокол (в произвольной форме) с указанием выбранных учебников и УМК.

Правилами установлено, что УМК отдельно не выбирается, кроме случаев, когда отсутствует учебник по данному предмету. В параллельных классах организации образования по одному предмету используется один и тот же учебник и УМК.

До 15 апреля руководители методических объединений, а также педагоги организаций, в которых отсутствуют методические объединения, делают отметку о выборе учебников и УМК, в том числе в электронной форме, в ЦС и прикрепляют протокол методического совета организации образования, составленный в произвольной форме с указанием выбранных учебников и УМК.

Список выбранных учебников является основанием для дополнительного закупа их в последующие годы.

После выбора педагогами учебников и УМК библиотекарь государственной организации образования до 25 апреля указывает в ЦС необходимое количество учебников и УМК в соответствии с численностью обучающихся организации образования.

До 1 мая ответственный специалист районного (городского) отдела образования проверяет полноту заполнения заявки на учебники и УМК на предстоящий учебный год, согласовывает ее в разрезе организаций образования и направляет по ЦС в управление образования области, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Далее управления образования формируют итоговую заявку в ЦС на приобретение учебников и УМК, в том числе в электронной форме с учетом контингента обучающихся и объема финансирования.

Библиотекарь после получения учебников и УМК заполняет фактическое количество и наименование поступивших учебников и УМК в ЦС.

Управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента при помощи ЦС анализируют заявки, представленные в ЦС, и доставленные учебники и УМК.

В сформированных в ЦС заявках выбранные учебники (наименование, издательства, авторы) не подлежат изменениям.

РНП ЦЭСО посредством ЦС проводит мониторинг закупа организациями образования, заказанных и полученных учебников и УМК, в том числе в электронной форме.

При выявлении несоответствия поступивших учебников и УМК их фактическому выбору педагоги обращаются с замечаниями, предложениями и жалобами в управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, районные (городские) отделы образования.

Поступившие жалобы рассматриваются в соответствии с АППК РК.

Также приказом внесены изменения в:

  • Правила по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования;
  • Правила обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования;
  • Требования к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования;
  • Правила деятельности центров психологической поддержки.

Правила вводятся в действие с 12 июля.

