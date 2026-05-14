Право

Выдача разрешений на производство рыбы: внесены изменения

Фото: unsplash
Приказом министра сельского хозяйства от 4 мая 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на производство интродукции, реинтродукции и ибридизации рыб и других водных животных", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения о документах, удостоверяющих личность, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Услугополучателю в личный кабинет направляется статус о принятии запроса оказания государственной услуги и извещение с указанием даты и времени оказания государственной услуги.

Срок оказания государственной услуги – три рабочих дня. Она оказывается бесплатно.

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием документов и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Предусмотрен, что сотрудник канцелярии услугодателя осуществляет прием, регистрацию документов, и передает их услугодателю либо лицу, его замещающему в день приема документов.

Работник услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги услугополучателю направляется мотивированный отказ посредством портала в личный кабинет в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя.

Услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

При сбое цифровой системы услугодатель в течение двух часов с момента обнаружения сбоя извещает работника структурного подразделения услугодателя, ответственного за цифровую инфраструктуру.

Ответственный работник за цифровую инфраструктуру составляет протокол о технической проблеме и подписывает его услугодателем.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Интродукция рыб  это преднамеренное или случайное переселение человеком видов рыб за пределы их естественного ареала в новые водоемы, где они ранее не обитали. Это делается для повышения рыбопродуктивности, акклиматизации, борьбы с водорослями или ради спортивного рыболовства.

