Право

Минздрав разделит национальные коллекции патогенных и промышленных микроорганизмов

лаборант, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 09:47
Минздрав подготовил поправки в Правила формирования, ведения и содержания национальных коллекций патогенных и промышленных микроорганизмов и перечня организаций, уполномоченных на их формирование, ведение и содержание, сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на структурирование и разграничение порядка депонирования штаммов микроорганизмов в национальной коллекции в зависимости от уровня их биологической опасности и функционального назначения.

"Разделение на патогенные и промышленные микроорганизмы обусловлено различиями в требованиях к их хранению, учету, безопасности и практическому применению. Патогенные микроорганизмы (I-IV групп патогенности) требуют усиленного биоконтроля и особых условий обращения в связи с потенциальной опасностью для здоровья населения и окружающей среды", – пояснили в Минздраве.

Промышленные микроорганизмы, напротив, используются в биотехнологии, пищевой промышленности, фармацевтике и сельском хозяйстве и не обладают высоким уровнем патогенности, что предполагает иные подходы к их регулированию.

В министерстве отмечают, что предлагаемое разграничение позволит повысить эффективность государственного учета и контроля, обеспечить биологическую безопасность, а также создать более прозрачную систему управления национальными биоресурсами.

Внесение изменений в перечень организаций, уполномоченных на формирование, ведение и содержание национальных коллекций микроорганизмов, обусловлено необходимостью уточнения компетенции организаций в зависимости от функционального назначения и уровня биологической безопасности хранимых биологических материалов.

Разделение национальной коллекции в области науки и биотехнологии на две самостоятельные категории – патогенные и промышленные микроорганизмы – требует закрепления за каждой из них профильной организации, обладающей соответствующей материально-технической базой, кадровым потенциалом и уровнем биобезопасности.

Кроме того, постановление дополняется понятием "промышленные микроорганизмы".

Поправка вносится в целях устранения правового пробела, поскольку в названии и тексте Правил, утвержденных указанным постановлением, используется термин "промышленные микроорганизмы", при этом не предусмотрено его законодательное определение.

Также постановление дополняется понятием "патогенный биологический агент".

Поправка вносится в целях устранения правового пробела, поскольку в названии и тексте Правил, утвержденных указанным постановлением, используется термин "патогенный биологический агент", при этом не предусмотрено его законодательное определение.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 мая.

