События

В Казахстане усилят защиту трудовых прав работников – президент подписал закон

Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на совершенствование трудового законодательства, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 апреля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения".

Законом предлагается расширить перечень принципов прав работников, включая гарантии защиты чести, достоинства и неприкосновенности частной жизни работника, а также уточнить порядок определения последнего рабочего дня, если он совпадает с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска работника.

Документ предусматривает установление оплаты времени прохождения предсменного медицинского освидетельствования. Данная норма направлена на обеспечение справедливого подхода к учету времени, которое работники затрачивают на обязательные процедуры, предусмотренные работодателем. Поскольку прохождение такого освидетельствования является требованием, связанным с выполнением трудовых обязанностей, важно, чтобы это время учитывалось и оплачивалось надлежащим образом.

Вместе с тем законом предлагается дополнить Трудовой кодекс РК нормой о технических инспекторах по охране труда. Так, технические инспекторы вправе запрашивать информацию, посещать подразделения, участвовать в расследовании несчастных случаев и проверках, а также вносить предложения по улучшению условий труда и участвовать в разработке актов по охране труда и иное предусмотренное законодательством.

Кроме того, документом предлагается закрепить обязанности местных органов управления обеспечивать реализацию государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда. Это позволит усилить роль местных исполнительных органов в обеспечении безопасных условий труда, повысить эффективность профилактики нарушений трудового законодательства и будет способствовать более надежной защите прав работников.

, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 17:06
Трудовые права беременных и родителей детей до 3 лет, а также лиц с инвалидностью защитят особо

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов по экономике и авиации.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
