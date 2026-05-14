Стандарты высшего и послевузовского образования: внесены изменения

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 4 мая 2026 года внесены изменения в государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, в Государственном общеобязательном стандарте высшего образования (ГОСО) уточняется, что ОВПО самостоятельно разрабатывают образовательные программы высшего образования в соответствии с требованиями ГОСО и профессиональными стандартами (при наличии), направленные на формирование ценностей инклюзии, устойчивого развития, антикоррупционной культуры, а также развития навыков научных исследований, обеспечение безопасности жизнедеятельности и экологии.

Образовательные программы педагогических направлений включают дисциплины (модули), направленные на формирование компетенций по сопровождению и комплексной поддержке детей (лиц) с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями.

Также говорится, что ОВПО разрабатывают и реализуют образовательные программы, направленные на освоение компетенций по применению искусственного интеллекта.

Разработкой образовательных программ в ОВПО занимаются академические комитеты, создаваемые приказом руководителя ОВПО, в состав которых включаются представители академического персонала, работодателей, обучающихся.

На основании образовательных программ формируются учебные планы (индивидуальные учебные планы обучающихся, рабочие учебные планы) и разрабатываются рабочие учебные программы по учебным дисциплинам (силлабусы).

Обучающиеся самостоятельно формируют индивидуальный учебный план, направленный на достижение результатов обучения по образовательной программе, за исключением дисциплин цикла ООД.

Образовательные программы высшего образования разрабатывается ОВПО по принципу модульного обучения. Во ВСУЗах принцип разработки образовательных программ определяется самостоятельно.

С 12 июля 2026 года вводится в действие, что дисциплины обязательного компонента цикла общеобразовательных дисциплин (ООД):

направлены на формирование мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций будущего специалиста, конкурентоспособного на основе владения цифровыми технологиями, выстраивания программ коммуникации на казахском, русском и иностранном языках, ориентации на здоровый образ жизни, самосовершенствование и профессиональный успех;

пособствуют развитию цифровой грамотности через овладение и использование современных цифровых технологий во всех сферах своей жизни и деятельности;

По завершении изучения обязательных дисциплин цикла ООД обучающийся:

использует в личной деятельности различные виды цифровых технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации.

В Государственном общеобязательном стандарте послевузовского образования уточняется ряд понятий, а также, что ОВПО осуществляет образовательную деятельность в соответствии с полученной лицензией и на протяжении всего периода времени ее действительности соблюдает квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и послевузовское образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им.

С 12 июля 2026 года вводится в действие следующее:

Требования к экспериментально-исследовательской работе магистранта в профильной магистратуре:

выполняется с применением передовых цифровых технологий;

Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку, экспериментально-исследовательскую работу в соответствующей сфере профессиональной деятельности по соответствующим направлениям науки для отраслей национальной экономики, социальной сферы: образования, медицины, права, искусства, экономики, бизнес-администрирования, инженерии, естествознания, цифровых технологий и в области национальной безопасности и военного дела.

Требования к ЭИРД обучающегося по программе доктора по профилю:

выполняется с применением передовых цифровых технологий.

Приказ вводится в действие с 24 мая, за исключением ряда норм.