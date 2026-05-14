Право

У Министерства культуры и информации появятся новые функции

Министерство культуры и информации РК, МКИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:01
Постановлением правительства РК от 12 мая 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства.

Так, с 10 июня 2026 года вводится в действие функция:

  • разработка и утверждение типовых правил присвоения звания "Почетный гражданин области (города и района)";

С 1 января 2027 года вводятся в действие следующие функции:

  • разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в регулируемых сферах деятельности, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
  • проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в регулируемых сферах деятельности, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
  • внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;
  • внесение предложений в правительство РК о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
  • принятие решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки;
  • внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;
  • размещение заказа на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;
  • принятие решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
  • осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
  • принятие решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
  • организация хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

Кроме того, в новой редакции изложены функции:

  • осуществление рассмотрения проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовки предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;
  • организация научных исследований, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты в пределах компетенции;
  • внесение предложений в правительство РК по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва.

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда норм.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко

