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Право

У Министерства культуры и информации появились новые функции

Министерство культуры и информации Республики Казахстан, МКИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 16 апреля 2025 года внесены изменения в положение о Министерстве культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что Министерство культуры и информации является государственным органом РК, осуществляющим руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, масс-медиа, деятельности общественных советов, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия, доступа к информации, онлайн-платформ и онлайн-рекламы.

При этом ряд функций министерства изложен в новой редакции:

  • осуществление межотраслевой координации в сферах деятельности, отнесенных к компетенции министерства, а также государственного регулирования в пределах, предусмотренных законодательством республики;
  • осуществление координации и методического руководства деятельностью местных исполнительных органов в регулируемых министерством сферах;
  • разработка и утверждение правил по ведению реестра учета волонтерской деятельности;
  • разработка и утверждение правил об ограничении доступа к интернет-ресурсам, иностранным онлайн-платформам и сервисам обмена мгновенными сообщениями по предписанию уполномоченного органа в области масс-медиа;
  • осуществление координации деятельности государственных органов по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа, предоставлению государственных грантов и осуществлению государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;
  • организация и координация работы по подготовке национального доклада "Молодежь Казахстана";
  • определение порядка и условий присвоения статуса "Академический" государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным и творческим коллективам;
  • в пределах своей компетенции координация деятельности организаций культуры республики (сельские, поселковые, районные, городские, областные, республиканские), осуществляющих взаимодействие с творческими союзами и другими организациями по вопросам культуры;
  • согласование либо отказ в согласовании обозначений, являющихся достоянием истории и культуры РК, для использования их в качестве товарного знака, знака обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в соответствии с запросом уполномоченного государственного органа в сфере охраны товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров;
  • формирование и утверждение плана научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц;
  • развитие международных связей в сфере кинематографии, организация участия субъектов кинематографической деятельности в международных комиссиях, кинофестивалях, конференциях и иных мероприятиях в сфере кинематографии;
  • утверждение правил централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда;
  • утверждение положений о Центральной экспертно-проверочной комиссии и экспертно-проверочных комиссиях центральных государственных и специальных государственных архивов;

Вместе с тем положение дополнено новыми функциями министерства:

  • разработка и утверждение правил оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии;
  • разработка и утверждение правил передачи в государственные музеи республики всех материалов и находок, полученных физическими и юридическими лицами РК и других государств в результате археологических работ на территории Казахстана;
  • разработка и утверждение технически (научно) обоснованных единых межотраслевых или межотраслевых типовых, или типовых норм и нормативов по труду в сферах деятельности, отнесенных к компетенции министерства;
  • утверждение типовых норм и нормативов по труду организаций в сферах деятельности, отнесенных к компетенции министерства, по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду в установленном им порядке;
  • утверждение правил информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требований к их содержанию;
  • осуществление государственного контроля в области доступа к информации;
  • формирование и утверждение плана археологических работ на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц;
  • разработка правил финансирования культурных центров РК за рубежом;
  • разработка и утверждение правил создания резервата памятников археологии города Туркестана и условий их содержания.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что новые функции добавили Министерству по чрезвычайным ситуациям.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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