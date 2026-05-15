Какую отчетность должны представлять организаторы игорного бизнеса: внесены изменения

Приказом и.о. министра туризма и спорта от 30 апреля 2026 года внесены изменения в Правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что отчетность должна содержать следующую информацию: сведения о бизнес идентификационном номере организатора игорного бизнеса;

наименование организатора игорного бизнеса;

вид деятельности;

юридический адрес;

сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на начало отчетного периода;

сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на конец отчетного периода;

сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на начало отчетного периода;

сведения о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на начало отчетного периода;

сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на конец периода;

сведения о количестве участников азартных игр и (или) пари (нерезиденты) на конец периода;

сведения о количестве отказов в установлении деловых отношений с участниками по основаниям Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

сведения о количестве посещений игорных заведений одними и теми же участниками азартных игр в отчетный период (менее 10 посещений, более 10 посещений, более 50 посещений);

сведения о сумме обеспечения на каждую лицензию в виде обязательных резервов, определяемых Законом "Об игорном бизнесе";

сведения о сумме выплаченных денежных средств участникам азартных игр или пари;

сведения о сумме полученных денежных средств организатором игорного бизнеса от участников азартных игр или пари;

наименование и вид игорного оборудования;

количество игорного оборудования;

сведения о серийном или инвентарном номере игорного оборудования;

сведения о производителе игорного оборудования;

сведения о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;

сведения об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;

сведения о техническом состоянии видеозаписывающих систем, в том числе о наименовании видеозаписывающей системы, количестве, дате тестирования оборудования;

сведения о кассе (-ах), в том числе о виде, количестве и месторасположении кассы (адрес);

сведения о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/касс (-ы) в органах государственных доходов;

сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе серийный или инвентарный номер заменившего оборудования;

сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе о количестве игровых столов, указанных при получении лицензии;

сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе информация об увеличении и сокращении количества игровых столов;

сведения о бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей организатора игорного бизнеса и о первых руководителях организатора игорного бизнеса. Кроме того, внесены изменения в: Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью казино".

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью зала игровых автоматов".

Правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью букмекерской конторы" и т.д. Приказ вводится в действие с 24 мая 2026 года.

