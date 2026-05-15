Пилотный проект по обеспечению техническими средствами реабилитации лиц с инвалидностью запустят в РК

Минтруда и Министерство цифрового развития в трех регионах Казахстана реализуют пилотный проект по обеспечению техническими вспомогательными средствами, специальными средствами передвижения лиц с инвалидностью на условиях безвозмездного пользования и возврата, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане запускают новый механизм обеспечения лиц с инвалидностью отдельными техническими средствами реабилитации (ТСР) на безвозмездной основе. Данный пилотный проект будет реализован в Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях в течение двенадцати месяцев.

Утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Обеспечение лиц с инвалидностью ТСР осуществляется за счет средств государственного бюджета на основании заявления на предоставление технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения на условиях безвозмездного пользования и возврата и социальной части индивидуальной программы абилитации и реабилитации лица с инвалидностью (ИПАР).

В рамках пилотного проекта отдельные виды технических средств реабилитации (например, кресла-коляски, ходунки и другие средства передвижения) будут предоставляться во временное бесплатное пользование с последующим возвратом.

Такой подход дополняет действующую систему и делает ее более гибкой. Вместо ориентации исключительно на срок эксплуатации вводится оценка фактического состояния оборудования, пояснили в Министерстве труда.

Для этого создается служба социально-технической экспертизы (СТЭ), специалисты которой будут оценивать состояние технических средств реабилитации, степень их износа и принимать решения о дальнейшем использовании, ремонте или досрочной замене.

Социально-техническая экспертиза ТСР проводится Социально-технической экспертной комиссией, созданной Национальным научным центром развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК (ННЦ).

СТЭ ТСР проводится на принципах объективности, компетентности, комплексности, достоверности путем:

определения эффективности использования ТСР для улучшения качества жизни и уровня независимости лица с инвалидностью;

разработки рекомендаций по улучшению или замене используемых средств реабилитации.

Для решения вопроса досрочной замены ТСР СТЭ проводится на основании самостоятельного обращения лица с инвалидностью.

Комиссия на основании комплексной оценки соответствия ТСР индивидуальным потребностям лица с инвалидностью, включающей анализ функциональной пригодности, технического состояния, выявление дефектов, эргономики, безопасности ТСР, а также социального эффекта и степени интеграции в повседневную жизнь его пользователя в сроки не более 7 рабочих дней со дня обращения лица с инвалидностью производит СТЭ и выносит заключение о:

необходимости обеспечения ТСР;

необходимости ремонта ТСР;

необходимости замены ТСР по сроку или до истечения срока пользования;

возможности дальнейшего пользования ТСР с ежегодной СТЭ.

По результатам СТЭ выдается заключение. Заключение СТЭ в форме электронного документа направляется в цифровую систему Министерства труда и на бумажном носителе выдается на руки лицу с инвалидностью.

Если средство признается непригодным для дальнейшей эксплуатации, оно будет списано и заменено на новое, вне зависимости от установленного срока использования.

Ремонт ТСР производится по истечении гарантийного срока поставщика один раз в период срока их эксплуатации, за исключением кресла-коляски с электроприводом универсальной, которая подлежит ремонту при необходимости с заменой аккумулятора не более двух раз в период срока эксплуатации.

Ремонт ТСР осуществляется в следующие сроки:

до двадцати рабочих дней – крупный ремонт;

– крупный ремонт; до десяти рабочих дней – средний ремонт;

– средний ремонт; до пяти рабочих дней – мелкий ремонт.

ННЦ на время ремонта ТСР выдает лицу с инвалидностью ТСР из пункта проката.

ННЦ в течение трех рабочих дней со дня поступления из сервисных центров отремонтированных ТСР сообщает посредством смс-уведомления на абонентское устройство лица с инвалидностью о необходимости получения ТСР.

Обеспечение лиц с инвалидностью новыми ТСР осуществляется не ранее чем через год после проведения их ремонта.

Пригодные, отремонтированные изделия могут повторно использоваться и временно предоставляться лицам с инвалидностью на период ожидания получения нового ТСР либо ремонта собственного средства реабилитации.

Средства индивидуального использования, такие как протезы, в данный механизм не включены.

Всего в пилотный проект включены 46 видов технических средств реабилитации, в том числе средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, ноутбуки с веб-камерой, часы для глухих и слабослышащих лиц и прочие).

Приказ вводится в действие с 24 мая.