#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Право

Пилотный проект по обеспечению техническими средствами реабилитации лиц с инвалидностью запустят в РК

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 09:24 Фото: pexels
Минтруда и Министерство цифрового развития в трех регионах Казахстана реализуют пилотный проект по обеспечению техническими вспомогательными средствами, специальными средствами передвижения лиц с инвалидностью на условиях безвозмездного пользования и возврата, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане запускают новый механизм обеспечения лиц с инвалидностью отдельными техническими средствами реабилитации (ТСР) на безвозмездной основе. Данный пилотный проект будет реализован в Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях в течение двенадцати месяцев.

Утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Обеспечение лиц с инвалидностью ТСР осуществляется за счет средств государственного бюджета на основании заявления на предоставление технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения на условиях безвозмездного пользования и возврата и социальной части индивидуальной программы абилитации и реабилитации лица с инвалидностью (ИПАР).

В рамках пилотного проекта отдельные виды технических средств реабилитации (например, кресла-коляски, ходунки и другие средства передвижения) будут предоставляться во временное бесплатное пользование с последующим возвратом.

Такой подход дополняет действующую систему и делает ее более гибкой. Вместо ориентации исключительно на срок эксплуатации вводится оценка фактического состояния оборудования, пояснили в Министерстве труда.

Для этого создается служба социально-технической экспертизы (СТЭ), специалисты которой будут оценивать состояние технических средств реабилитации, степень их износа и принимать решения о дальнейшем использовании, ремонте или досрочной замене.

Социально-техническая экспертиза ТСР проводится Социально-технической экспертной комиссией, созданной Национальным научным центром развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК (ННЦ).

СТЭ ТСР проводится на принципах объективности, компетентности, комплексности, достоверности путем:

  • определения эффективности использования ТСР для улучшения качества жизни и уровня независимости лица с инвалидностью;
  • разработки рекомендаций по улучшению или замене используемых средств реабилитации.

Для решения вопроса досрочной замены ТСР СТЭ проводится на основании самостоятельного обращения лица с инвалидностью.

Комиссия на основании комплексной оценки соответствия ТСР индивидуальным потребностям лица с инвалидностью, включающей анализ функциональной пригодности, технического состояния, выявление дефектов, эргономики, безопасности ТСР, а также социального эффекта и степени интеграции в повседневную жизнь его пользователя в сроки не более 7 рабочих дней со дня обращения лица с инвалидностью производит СТЭ и выносит заключение о:

  • необходимости обеспечения ТСР;
  • необходимости ремонта ТСР;
  • необходимости замены ТСР по сроку или до истечения срока пользования;
  • возможности дальнейшего пользования ТСР с ежегодной СТЭ.

По результатам СТЭ выдается заключение. Заключение СТЭ в форме электронного документа направляется в цифровую систему Министерства труда и на бумажном носителе выдается на руки лицу с инвалидностью.

Если средство признается непригодным для дальнейшей эксплуатации, оно будет списано и заменено на новое, вне зависимости от установленного срока использования.

Ремонт ТСР производится по истечении гарантийного срока поставщика один раз в период срока их эксплуатации, за исключением кресла-коляски с электроприводом универсальной, которая подлежит ремонту при необходимости с заменой аккумулятора не более двух раз в период срока эксплуатации.

Ремонт ТСР осуществляется в следующие сроки:

  • до двадцати рабочих дней – крупный ремонт;
  • до десяти рабочих дней – средний ремонт;
  • до пяти рабочих дней – мелкий ремонт.

ННЦ на время ремонта ТСР выдает лицу с инвалидностью ТСР из пункта проката.

ННЦ в течение трех рабочих дней со дня поступления из сервисных центров отремонтированных ТСР сообщает посредством смс-уведомления на абонентское устройство лица с инвалидностью о необходимости получения ТСР.

Обеспечение лиц с инвалидностью новыми ТСР осуществляется не ранее чем через год после проведения их ремонта.

Пригодные, отремонтированные изделия могут повторно использоваться и временно предоставляться лицам с инвалидностью на период ожидания получения нового ТСР либо ремонта собственного средства реабилитации.

Средства индивидуального использования, такие как протезы, в данный механизм не включены.

Всего в пилотный проект включены 46 видов технических средств реабилитации, в том числе средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, ноутбуки с веб-камерой, часы для глухих и слабослышащих лиц и прочие).

Приказ вводится в действие с 24 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло
13:42, 09 сентября 2025
Техсредства реабилитации после использования можно будет вернуть: пилотный проект
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло
16:16, 30 сентября 2025
Минтруда утвердило правила оценки потребности лиц с инвалидностью
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
17:11, 30 мая 2024
В Казахстане запустят пилотный проект по заочному установлению инвалидности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Элина Свитолина
08:30, Сегодня
Свитолина прокомментировала выход в финал турнира в Риме
Максим Павленко
07:42, Сегодня
Команда казахстанского вратаря потерпела поражение в матче плей-офф АХЛ
Даниил Медведев
07:20, Сегодня
Медведев поднялся на восьмую строчку мирового рейтинга
Энтони Джошуа
06:59, Сегодня
Усик выразил уверенность, что Джошуа станет абсолютом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: