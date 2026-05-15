Наставничество на рабочем месте: утвержден профстандарт

Министром труда и социальной защиты населения приказом от 5 мая 2026 года утвержден профессиональный стандарт "Наставничество на рабочем месте", сообщает Zakon.kz.

Наставник – квалифицированный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферы услуг, осуществляющий обучение на рабочем месте, руководство производственным обучением и профессиональной практикой.

Профессиональный стандарт используется для описания профессиональных требований специалистов предприятий, организаций, которые обучают на рабочем месте рабочих, учащихся обучающих центров, колледжей, вузов, участников профессиональных практик, новых работников и работников предприятий, повышающих свою квалификацию.

Профессиональный стандарт применяется для организации деятельности наставников предприятий, разработки учебной программы подготовки наставников предприятий, организаций и составления квалификационной программы с целью признания квалификации наставников обучения на рабочем месте.

Указывается, что стандартизация функций и задач наставника предприятий может быть использована для определения трудозатрат наставника, по которым он получает вознаграждение при финансировании, а также оценке и улучшения его деятельности.

В документе описаны требования к квалификации наставника на рабочем месте, которая в зависимости от сложности, ответственности работ распределена по трем уровням квалификации.

К 4 уровню квалификации наставника отнесено обучение производственным навыкам новых рабочих, учащихся обучающих центров, студентов колледжей (на уровень подготовки "квалифицированный рабочий").

На 5 уровне квалификации наставник на рабочем месте обучает профессиональным компетенциям учащихся обучающих центров, студентов колледжей (на уровень подготовки "специалист среднего звена"), вузов.

На 6 уровне квалификации наставник в качестве эксперта передает опыт и обучает в производственных условиях студентов вузов, новых работников и работников, повышающих квалификацию.

Для новых работников у наставника определена трудовая функция производственной адаптации как предварительного этапа перед обучением на рабочем месте.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2026 года.