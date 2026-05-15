Наставничество на рабочем месте: утвержден профстандарт
Наставник – квалифицированный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферы услуг, осуществляющий обучение на рабочем месте, руководство производственным обучением и профессиональной практикой.
Профессиональный стандарт используется для описания профессиональных требований специалистов предприятий, организаций, которые обучают на рабочем месте рабочих, учащихся обучающих центров, колледжей, вузов, участников профессиональных практик, новых работников и работников предприятий, повышающих свою квалификацию.
Профессиональный стандарт применяется для организации деятельности наставников предприятий, разработки учебной программы подготовки наставников предприятий, организаций и составления квалификационной программы с целью признания квалификации наставников обучения на рабочем месте.
Указывается, что стандартизация функций и задач наставника предприятий может быть использована для определения трудозатрат наставника, по которым он получает вознаграждение при финансировании, а также оценке и улучшения его деятельности.
В документе описаны требования к квалификации наставника на рабочем месте, которая в зависимости от сложности, ответственности работ распределена по трем уровням квалификации.
К 4 уровню квалификации наставника отнесено обучение производственным навыкам новых рабочих, учащихся обучающих центров, студентов колледжей (на уровень подготовки "квалифицированный рабочий").
На 5 уровне квалификации наставник на рабочем месте обучает профессиональным компетенциям учащихся обучающих центров, студентов колледжей (на уровень подготовки "специалист среднего звена"), вузов.
На 6 уровне квалификации наставник в качестве эксперта передает опыт и обучает в производственных условиях студентов вузов, новых работников и работников, повышающих квалификацию.
Для новых работников у наставника определена трудовая функция производственной адаптации как предварительного этапа перед обучением на рабочем месте.
Приказ вводится в действие с 24 мая 2026 года.