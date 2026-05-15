Право

Изменились правила госзакупок представителями квизигосударственного сектора

Министр финансов приказом от 8 мая 2026 года внес изменения в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при осуществлении закупок способом тендера оператором цифровой системы электронных закупок обеспечивается конфиденциальность тендерных ценовых предложений потенциальных поставщиков до подведения итогов закупок.

Потенциальным поставщикам, подавшим заявку на участие в тендере, со дня размещения протокола итогов закупок обеспечивается доступ на просмотр заявок на участие в данном тендере других потенциальных поставщиков, за исключением тендерных ценовых предложений.

Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством цифровых систем органов в соответствии с Цифровым кодексом РК.

В случае отсутствия сведений в цифровых системах органов потенциальный поставщик представляет копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством республики.

Потенциальный поставщик признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности следующим условиям:

  • доходы потенциального поставщика в течение трех лет, предшествующих предыдущему году, согласно данным цифровых систем органов государственных доходов составляют более 4100 МРП, или не менее одной второй части суммы, выделенной для осуществления закупки;
  • показатель уплаченных налогов в течение трех лет, предшествующих предыдущему году, согласно данным цифровых систем органов государственных доходов составляет не менее 3% от доходов потенциального поставщика.

Правила дополнены пунктом о том, что в случае уклонения потенциального поставщика от заключения договора о закупках, предоставления недостоверной информации, а также неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору о закупках такой потенциальный поставщик (поставщик) подлежит включению в реестр недобросовестных участников закупок.

Также говорится, что потенциальным поставщиком предоставляются отдельные документы, требуемые в соответствии с тендерной документацией, получаемые посредством обращения в государственные цифровые системы и (или) государственные базы данных, либо посредством заполнения электронной формы с использованием веб-портала.

Потенциальный поставщик выбирает один из следующих видов обеспечения заявки на участие в тендере:

  • деньги, находящиеся в электронном кошельке потенциального поставщика;
  • банковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа. Банковская гарантия представляется на бумажном носителе в случаях, предусмотренных главой 16 Правил.

Указывается, что потенциальный поставщик не совершает действия, приводящие к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части денег, находящихся в электронном кошельке.

Оператор цифровой системы электронных закупок не использует деньги, находящиеся в электронном кошельке, за исключением случаев, указанных в пунктах 89 и 90 Правил.

Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное через электронный кошелек, блокируется оператором цифровой системы электронных закупок и не возвращается потенциальному поставщику при наступлении одного из следующих случаев:

  • потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора;
  • победитель тендера, заключив договор, не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил, в том числе несвоевременно исполнил, требования, установленные тендерной документацией о внесении или сроках внесения обеспечения исполнения договора или суммы в соответствии с пунктом 151 Правил.

При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктами 89 и 90 Правил, сумма обеспечения заявки на участие в тендере, аукционе, запросе ценовых предложений зачисляется в доход заказчика.

Оператор цифровой системы электронных закупок в течение пяти рабочих дней со дня поступления от заказчика заявления посредством веб-портала осуществляет перевод с электронного кошелька потенциального поставщика заблокированных денег по обеспечению заявки на указанный в заявлении заказчика счет, если потенциальный поставщик уклонился от заключения договора или заключив договор не внес обеспечение исполнения договора или суммы.

По требованию потенциального поставщика о возврате денег, размещенных на его электронном кошельке, оператор цифровой системы электронных закупок в течение трех рабочих дней с даты поступления такого требования возвращает указанные деньги, в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено.

Указывается, что при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем признается участник тендера, имеющий больший показатель финансовой устойчивости потенциального поставщика, определяемый веб-порталом автоматически согласно данным цифровых систем органов государственных доходов.

Расчет показателя финансовой устойчивости потенциального поставщика определяется веб-порталом автоматически согласно данным цифровых систем органов государственных доходов по формуле расчета показателя финансовой устойчивости.

При равенстве показателей финансовой устойчивости победителем признается участник тендера, заявка на участие которого поступила ранее заявок на участие в тендере других потенциальных поставщиков.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Лариса Черненко
