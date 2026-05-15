Право

Обновлены квалификационные требования к медицинской и фармацевтической деятельности

Фото: Zakon.kz
Министром здравоохранения приказом от 8 мая 2026 года внесены изменения в квалификационные требования, предъявляемые к медицинской и фармацевтической деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, Квалификационные требования изложены в новой редакции.

Квалификационные требования, предъявляемые к медицинской и фармацевтической деятельности, включают наличие:

  • Для юридических и физических лиц – помещения или здания на праве собственности или договора аренды, или договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды), заключенного на срок не менее 1 года или доверительного управления имуществом, или договора государственно-частного партнерства соответствующего санитарным правилам, устанавливающим санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения, а также стандартам организации оказания медицинской помощи профильных служб по заявляемым подвидам медицинской деятельности.
  • Для юридических и физических лиц – функционирующего медицинского или специального оборудования, аппаратуры и инструментария, приборов, мебели, инвентаря, транспортных и других средств (при необходимости), согласно стандартам организации оказания медицинской помощи профильных служб по заявляемым подвидам медицинской деятельности и минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями.
  • Для физических лиц (медицинского работника) – соответствующего медицинского образования, согласно заявляемым подвидам медицинской деятельности.

Для физических лиц (медицинского работника):

  • повышение квалификации за последние пять лет по заявляемым подвидам медицинской деятельности (за исключением выпускников программ интернатуры, резидентуры, технического и профессионального, послесреднего медицинского образования, завершивших обучение не позднее пяти лет на момент подачи документов);
  • сертификационного курса при наличии получения приложения к лицензии по заявляемым подвидам медицинской деятельности на основании сертификата специалиста по специализации.

А также:

  • Для физических лиц (медицинского работника) – соответствующего сертификата специалиста по медицинской специальности (специализации).
  • Для юридических лиц – штат медицинских работников, который подтверждается сведениями о медицинских работниках.
  • Для физических лиц (субъект индивидуального предпринимательства) – стаж работы по медицинской специальности (специализации) не менее пяти лет по заявляемым подвидам медицинской деятельности.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2026 года.

