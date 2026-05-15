Обновлены квалификационные требования к медицинской и фармацевтической деятельности

Министром здравоохранения приказом от 8 мая 2026 года внесены изменения в квалификационные требования, предъявляемые к медицинской и фармацевтической деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, Квалификационные требования изложены в новой редакции. Квалификационные требования, предъявляемые к медицинской и фармацевтической деятельности, включают наличие: Для юридических и физических лиц – помещения или здания на праве собственности или договора аренды, или договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды), заключенного на срок не менее 1 года или доверительного управления имуществом, или договора государственно-частного партнерства соответствующего санитарным правилам, устанавливающим санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения, а также стандартам организации оказания медицинской помощи профильных служб по заявляемым подвидам медицинской деятельности.

– помещения или здания на праве собственности или договора аренды, или договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды), заключенного на срок или доверительного управления имуществом, или договора государственно-частного партнерства соответствующего санитарным правилам, устанавливающим санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения, а также стандартам организации оказания медицинской помощи профильных служб по заявляемым подвидам медицинской деятельности. Для юридических и физических лиц – функционирующего медицинского или специального оборудования, аппаратуры и инструментария, приборов, мебели, инвентаря, транспортных и других средств (при необходимости), согласно стандартам организации оказания медицинской помощи профильных служб по заявляемым подвидам медицинской деятельности и минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями.

– функционирующего медицинского или специального оборудования, аппаратуры и инструментария, приборов, мебели, инвентаря, транспортных и других средств (при необходимости), согласно стандартам организации оказания медицинской помощи профильных служб по заявляемым подвидам медицинской деятельности и минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями. Для физических лиц (медицинского работника) – соответствующего медицинского образования, согласно заявляемым подвидам медицинской деятельности. Для физических лиц (медицинского работника): повышение квалификации за последние пять лет по заявляемым подвидам медицинской деятельности (за исключением выпускников программ интернатуры, резидентуры, технического и профессионального, послесреднего медицинского образования, завершивших обучение не позднее пяти лет на момент подачи документов);

по заявляемым подвидам медицинской деятельности (за исключением выпускников программ интернатуры, резидентуры, технического и профессионального, послесреднего медицинского образования, завершивших обучение на момент подачи документов); сертификационного курса при наличии получения приложения к лицензии по заявляемым подвидам медицинской деятельности на основании сертификата специалиста по специализации. А также: Для физических лиц (медицинского работника) – соответствующего сертификата специалиста по медицинской специальности (специализации).

– соответствующего сертификата специалиста по медицинской специальности (специализации). Для юридических лиц – штат медицинских работников, который подтверждается сведениями о медицинских работниках.

– штат медицинских работников, который подтверждается сведениями о медицинских работниках. Для физических лиц (субъект индивидуального предпринимательства) – стаж работы по медицинской специальности (специализации) не менее пяти лет по заявляемым подвидам медицинской деятельности. Приказ вводится в действие с 26 июля 2026 года.

