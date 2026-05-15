Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Искусственный интеллект внедряют в казахстанские школы: Токаев подписал указ.
- В Казахстане будут вести реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями.
- Общественные помощники будут участвовать в профилактике экономических (финансовых) правонарушений.
- Нацбанк утвердил правила выпуска и обращения цифровых тенге.
- Правила использования электронных денег изменились в Казахстане.
- Новые правила разработки и утверждения генеральных планов населенных пунктов начнут действовать в Казахстане с 1 июля.
- Как будут присваивать адреса объектам недвижимости: вводятся новые правила.
- Определены правила работы национальной системы биометрической аутентификации.
- Скорректированы правила выплаты денежной компенсации за жилье военнослужащим.
- В трех регионах Казахстана запускают пилотный проект по обеспечению техническими средствами реабилитации лиц с инвалидностью на бесплатной и возвратной основе.
- Правила регистрации трудовых договоров в ЕСУТД изменились в Казахстане.
- Правила формирования государственной пулегильзотеки обновило правительство.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript