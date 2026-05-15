Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Искусственный интеллект внедряют в казахстанские школы: Токаев подписал указ.
  • В Казахстане будут вести реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями.
  • Общественные помощники будут участвовать в профилактике экономических (финансовых) правонарушений.
  • Нацбанк утвердил правила выпуска и обращения цифровых тенге.
  • Правила использования электронных денег изменились в Казахстане.
  • Новые правила разработки и утверждения генеральных планов населенных пунктов начнут действовать в Казахстане с 1 июля.
  • Как будут присваивать адреса объектам недвижимости: вводятся новые правила.
  • Определены правила работы национальной системы биометрической аутентификации.
  • Скорректированы правила выплаты денежной компенсации за жилье военнослужащим.
  • В трех регионах Казахстана запускают пилотный проект по обеспечению техническими средствами реабилитации лиц с инвалидностью на бесплатной и возвратной основе.
  • Правила регистрации трудовых договоров в ЕСУТД изменились в Казахстане.
  • Правила формирования государственной пулегильзотеки обновило правительство.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
