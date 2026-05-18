Прививать от ВПЧ дополнительно будут девочек от 14 до 17 лет

Главный государственный санитарный врач РК подписал постановление от 13 мая 2026 года "О проведении дополнительной вакцинации против вируса папилломы человека девочкам в возрасте 14-17 лет (включительно) в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Организовать проведение дополнительной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) девочкам в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно на добровольной основе, после получения информированного согласия родителя (законного представителя).

Также утвержден Алгоритм проведения профилактических прививок.

Вакцинация против ВПЧ для девочек в возрасте от 14 до 17 лет проводится 4-валентной вакциной "Гардасил" (типов 6, 11, 16, 18) трехкратно по схеме:

первая доза – в любой выбранный день;

вторая доза – через 2 месяца после первой дозы;

третья доза – через 6 месяцев после первой дозы.

Вакцинация девочек в возрасте от 14 до 17 лет проводится в медицинских кабинетах организаций образования и прививочных кабинетах медицинских организаций.

Вакцинация проводится в зависимости от имеющихся объемов вакцин с учетом остатков вакцин против ВПЧ для проведения плановой и наверстывающей вакцинации девочек в возрасте 11-13 лет.

Проведенные профилактические прививки регистрируются в установленных учетных формах (журнал учета профилактических прививок, медицинские информационные системы, модуль "Вакцинация", Регистр прикрепленного населения МЗ РК) с указанием даты проведения профилактических прививок, вида прививок, производителя препарата, реакции на вакцину.

При организации иммунизации в прививочных кабинетах обеспечивается:

соблюдение временных интервалов и мер физического дистанцирования;

приглашение на вакцинацию не более 3 девочек, не допуская скученность у прививочного кабинета; при этом за 1 рабочий день одной прививочной бригадой рекомендуется привить не более 40 девочек;

выделение отдельного проветриваемого помещения, в котором привитые лица находятся под медицинским наблюдением в течение 30 минут после вакцинации;

соблюдение принципов профилактики инфекций и инфекционного контроля;

привлечение психолога школы или социального педагога для разъяснительной работы с целью снятия психоэмоционального напряжения;

вакцинацию проводить не на голодный желудок в положении сидя или лежа в целях предотвращения падения в ходе вакцинации.

Перед проведением иммунизации каждый прививаемый информируется о предстоящей прививке против ВПЧ. Пациенту предоставляется полная и объективная информация о профилактической прививке, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от прививки и выдается памятка с информационным материалом.

После проведения профилактической прививки проводится медицинское наблюдение в течение первых 30 минут, далее в первые 3 дня после вакцинации с внесением данных в ИС.

Также в документе говорится о возможных побочных действиях.

После вакцинации в первые 3 суток могут:

развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью, утомляемостью) и местные (болезненность, покраснение, отечность в месте инъекции) реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов, боли в суставах и мышцах.

возможно развитие аллергических реакций, невралгии, неврологических расстройств.

Эти проявления носят временный характер и чаще всего проходят в течение 3 последующих дней после вакцинации.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации рекомендуется принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации можно применить нестероидные противовоспалительные средства.

Постановление введено в действие с 14 мая.

Мы сообщали, что по состоянию на 1 мая по республике проведено более 398 тыс. профилактических прививок против ВПЧ девочкам в возрасте 11-13 лет, в том числе первой дозой привито 248 тыс., второй дозой – 150 тыс. Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации среди привитых не зарегистрировано.