Право

Конституционный суд: оформление судебных актов не относится к конституционным правам и гарантиям

Фото: Zakon.kz
В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции статьи 396 и частей первой и второй статьи 443 Уголовно-процессуального кодекса РК, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения стало уголовное дело в отношении заявителя, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями. Приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения апелляционной инстанцией.

Заявитель оспаривал порядок оформления судебных актов, полагая, что постановления суда апелляционной инстанции должны содержать указание на вынесение решения "от имени Республики Казахстан" и изображение Государственного герба. По его мнению, отсутствие таких реквизитов противоречит Конституции и нарушает принципы осуществления правосудия.

Конституционный суд обратил внимание заявителя на то, что его право на судебную защиту ограничено не было, а оспариваемые нормы были применены судами при рассмотрении дела.

Конституционный суд разъяснил, что Конституция устанавливает общие принципы правосудия, включая осуществление судебной власти от имени Республики Казахстан. Вопросы формы, структуры и реквизитов судебных актов регулируются отраслевым законодательством, в том числе Уголовно-процессуальным кодексом.

Таким образом, порядок оформления судебных решений и наличие отдельных реквизитов не относится к конституционно значимым гарантиям прав и свобод и не влияет на их содержание.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
