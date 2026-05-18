Появились промежуточные итоги основного ЕНТ

Сегодня, 18 мая 2026 года, пресс-служба Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана предоставила промежуточные итоги основного Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с момента старта тестирование прошли более 41 тыс. раз.

"67% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 33% – на русском и 103 человека – на английском. По итогам первой недели 57% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 58 баллов. Максимальный результат – 138 баллов". Пресс-служба МНВО РК

Отмечается, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП).

В ЕНТ приняли участие 134 абитуриента с ООП.

В ведомстве напомнили, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования.

Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

По данным министерства, за первую неделю проведения ЕНТ выявлено 86 нарушений правил:

46 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов;

еще 40 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

Как уточняется, после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.

В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

"Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений". Пресс-служба МНВО РК

В Казахстане основное ЕНТ стартовало 10 мая 2026 года.