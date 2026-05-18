Право

Утвержден список нотариусов, к которым придут с проверкой

Фото: pexels
Приказом министра юстиции от 6 мая 2026 года утвержден список профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в сфере нотариальной деятельности на II полугодие 2026 года, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить списки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в сфере нотариальной деятельности на II полугодие 2026 года департаментов юстиции областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента Министерства юстиции РК согласно приложению к настоящему приказу", – говорится в документе.

Всего в списке 47 частных нотариусов из Астаны (9 человек), Алматы (14 человек), Шымкента (1 нотариус), Актюбинской (4 человека), Алматинской (1 человек), Атырауской (2 человека), Жамбылской (5 человек), Павлодарской (1 человек), Туркестанской (5 человек), Кызылординской (2 человека), Западно-Казахстанской (1 человек), Восточно-Казахстанской областей (1 человек) и области Улытау (1 человек).

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

