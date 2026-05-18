Общество

Экстремальная жара до +35°С, сильные дожди и град одновременно накроют Казахстан

цветок, капли, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 12:26 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 19, 20 и 21 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что страну накроет контрастная погода.

"В начале периода отрог антициклона сохранит теплую ясную погоду на севере, востоке и в центре республики. А западные и южные области по-прежнему будут находиться под влиянием южного циклона, с которым пройдут дожди с грозами, шквалистый ветер, возможно выпадение града".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Уточняется, что сильные дожди ожидаются:

  • 19, 21 мая – в Кызылординской и Туркестанской областях,
  • 19-21 мая – в Жамбылской области.
"Температурный фон существенно не изменится. Воздух прогреется на западе, юге страны до +27+35°С, на востоке – до +20+28°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, 20-21 мая с северным циклоном на севере, востоке страны ожидаются дожди с грозами, а также сильные дожди, град, шквал.

Вместе с тем 21 мая в дневные часы ожидается понижение температуры воздуха:

  • в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях – до +10+18°С,
  • в центре страны – до +15+23°С.

Адская жара до +45°C и проливные дожди: каким будет лето-2026 в Казахстане

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в июне-2026, можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
