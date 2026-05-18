Экстремальная жара до +35°С, сильные дожди и град одновременно накроют Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 19, 20 и 21 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что страну накроет контрастная погода.

"В начале периода отрог антициклона сохранит теплую ясную погоду на севере, востоке и в центре республики. А западные и южные области по-прежнему будут находиться под влиянием южного циклона, с которым пройдут дожди с грозами, шквалистый ветер, возможно выпадение града". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Уточняется, что сильные дожди ожидаются:

19, 21 мая – в Кызылординской и Туркестанской областях,

– в Кызылординской и Туркестанской областях, 19-21 мая – в Жамбылской области.

"Температурный фон существенно не изменится. Воздух прогреется на западе, юге страны до +27+35°С, на востоке – до +20+28°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, 20-21 мая с северным циклоном на севере, востоке страны ожидаются дожди с грозами, а также сильные дожди, град, шквал.

Вместе с тем 21 мая в дневные часы ожидается понижение температуры воздуха:

в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях – до +10+18°С ,

, в центре страны – до +15+23°С.

