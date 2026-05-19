Применение административного ареста к матерям и отцам, воспитывающим детей: есть ли разница?

Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции части 2-й статьи 50 Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Суть обращения

Согласно указанной норме, к числу лиц, к которым не применяется административный арест, наряду с другими относятся женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, и мужчины, в одиночку воспитывающие детей, не достигших 14-летнего возраста.

Из материалов дела следует, что суд применил в отношении заявителя административный арест сроком на 15 суток. При этом суд не принял доводы о наличии у мужчины ребенка в возрасте до 14 лет как не подпадающие под действие части второй статьи 50 КоАП, мотивировав это наличием у ребенка также другого законного представителя – матери, не лишенной родительских прав, хотя и проживающей в другом регионе страны.

По мнению заявителя, часть вторая статьи 50 КоАП содержит признаки дискриминации по полу, так как в части применения административного ареста исключение относится только к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а применительно к мужчинам установлен дополнительный критерий – воспитание таких детей в одиночку.

Что установил Конституционный суд

Конституционный суд отметил, что различие в правовом регулировании обусловлено не признаком пола, а степенью фактического участия родителя в обеспечении непрерывного ухода за ребенком, и потому не является дискриминацией. Используемая в оспариваемой норме категория "ребенок в возрасте до четырнадцати лет" отражает повышенную зависимость ребенка от постоянного ухода и воспитания.

Дифференциация, предусмотренная частью второй статьи 50 КоАП, направлена на предотвращение ситуаций, при которых ребенок может остаться без надлежащего ухода вследствие изоляции лица, единолично осуществляющего его содержание и воспитание. Конституционный принцип равенства допускает такие различия при наличии объективного и разумного обоснования и их направленности на достижение конституционно значимой цели.

Вместе с тем Конституционный суд указал, что положение части второй статьи 50 КоАП не отвечает требованиям формальной определенности и допускает неоднозначное толкование. Норма не конкретизирует субъектный состав лиц, подпадающих под исключение, ограничиваясь указанием на гендерный признак, а также не раскрывает содержание критерия "в одиночку воспитывающий детей" и перечень юридически значимых обстоятельств для его установления. Это создает риск различного применения нормы на практике.

Кроме того, Конституционный суд отметил отсутствие специального правового механизма обеспечения попечительства над детьми на период исполнения административного взыскания. По мнению Конституционного суда, отсрочка исполнения административного ареста не способна в полной мере компенсировать возможные негативные последствия для ребенка и заменить механизм обеспечения его защиты.

Что решил Конституционный суд

В итоге Конституционный суд постановил: признать соответствующей Конституции РК часть вторую статьи 50 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В то же время рекомендовано правительству РК рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства республики в отношении категории лиц, к которым административный арест не может применяться, в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

Кроме того, Верховному суду рекомендовано обобщить судебную практику и дать дополнительные разъяснения по вопросам назначения административного ареста с учетом правовых позиций Конституционного суда, изложенных в нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.