Применение административного ареста к матерям и отцам, воспитывающим детей до 14 лет: есть ли разница?

Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции части 2-й статьи 50 Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Суть обращения

Согласно указанной норме, к числу лиц, к которым не применяется административный арест, наряду с другими относятся женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, и мужчины, в одиночку воспитывающие детей, не достигших 14-летнего возраста.

Из материалов дела следует, что суд применил в отношении заявителя административный арест сроком на 15 суток. При этом суд не принял доводы о наличии у мужчины ребенка в возрасте до 14 лет как не подпадающие под действие части второй статьи 50 КоАП, мотивировав это наличием у ребенка также другого законного представителя – матери, не лишенной родительских прав, хотя и проживающей в другом регионе страны.

По мнению заявителя, часть вторая статьи 50 КоАП содержит признаки дискриминации по полу, так как в части применения административного ареста исключение относится только к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а применительно к мужчинам установлен дополнительный критерий – воспитание таких детей в одиночку.

Что установил Конституционный суд

Учитывая особую природу административного ареста как наиболее строгого вида административного взыскания, законодатель определил категории лиц, к которым применение данного взыскания недопустимо: беременные женщины; женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет; лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста; лица с инвалидностью первой и второй групп; женщины в возрасте свыше пятидесяти восьми лет; мужчины свыше шестидесяти трех лет; мужчины, в одиночку воспитывающие детей, не достигших 14-летнего возраста.

В Конституционном суде отметили, что установление таких исключений связано с реализацией принципов гуманизма и справедливости, индивидуализации и дифференциации ответственности, положенных в основу уголовного закона и законодательства об административных правонарушениях. В них четко прослеживается особое отношение при обращении с определенными категориями граждан в силу их возраста, социального положения и других обстоятельств в ходе применения к ним наказаний и административных взысканий.

Различие в правовом регулировании обусловлено не признаками пола как таковыми, а степенью фактического участия каждого из родителей в обеспечении непрерывного ухода за ребенком.

"Следовательно, при равных условиях субъекты права должны находиться в равном правовом положении. Иной подход к вопросу о пределах ограничения прав и свобод человека и гражданина, не преследующий конституционно-правовых целей, будет противоречить статье 39 Конституции", – говорится в нормативном постановлении КС.

Исследовав все тонкости законодательства, Конституционный суд не усмотрел нарушения принципа недискриминации в положении части второй статьи 50 КоАП, предусматривающем запрет на применение административного ареста к женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, мужчинам, в одиночку воспитывающим детей, не достигших указанного возраста.

Вместе с тем ее анализ в рамках предмета обращения показал, что ее положение не отвечает требованиям формальной определенности и допускает различное толкование.

В то же время говорится, что нормативным постановлением Верховного суда "О некоторых вопросах применения судами норм Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях" судам предписано при рассмотрении дел об административных правонарушениях, за совершение которых установлено административное взыскание в виде административного ареста, тщательно выяснять наличие или отсутствие обстоятельств, предусмотренных частями вторыми статей 32 и 50 КоАП, исключающими применение административного ареста.

"Рассматриваемая норма не определяет наличия родственной или иной связи правонарушителя с ребенком, указывая только на гендерный признак (мужчина). При таком изложении возникает риск неоднозначного толкования и различного применения судами данной нормы в отношении субъектного состава, подпадающего под изъятие, возможности отнесения к нему не только отцов, но и иных лиц, выполняющих функции по воспитанию ребенка (опекунов, попечителей и других лиц)", – отметили в КС.

Кроме того, норма не раскрывает содержания критерия "в одиночку воспитывающий детей", не определяет исчерпывающего перечня юридически значимых обстоятельств и не обеспечивает единообразного подхода к его установлению в правоприменительной практике.

Из формулировки правовой нормы не ясно, при установлении факта воспитания ребенка мужчиной в одиночку следует ли судам исходить только из формально признанных статуса человека, юридических фактов и результатов выполненных процедур, подтвержденных соответствующими актами (смерть матери ребенка, признание ее умершей или безвестно отсутствующей, недееспособной, ограниченно дееспособной, расторжение брака с определением места жительства ребенка с отцом), или же суды могут принимать во внимание иные обстоятельства, свидетельствующие о фактическом выполнении мужчиной (отцом) основных функций по воспитанию ребенка (устойчивая невозможность матери из-за болезни или отсутствия по месту проживания ребенка непосредственно осуществлять воспитание и заботу о нем и другие).

Конституционный суд полагает, что при отмеченных пробелах правового регулирования и отсутствии разъяснений по вопросам судебной практики сохраняются риски нарушения прав и свобод человека и ненадлежащей реализации конституционных положений о защите детства, семьи и других ценностей.

Что решил Конституционный суд

В итоге Конституционный суд постановил: признать соответствующей Конституции РК часть вторую статьи 50 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В то же время рекомендовано правительству РК рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства республики в отношении категории лиц, к которым административный арест не может применяться, в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

Кроме того, Верховному суду рекомендовано обобщить судебную практику и дать дополнительные разъяснения по вопросам назначения административного ареста с учетом правовых позиций Конституционного суда, изложенных в нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.