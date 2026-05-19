#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.58
543.66
6.44
Право

Применение административного ареста к матерям и отцам, воспитывающим детей до 14 лет: есть ли разница?

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 10:03 Фото: unsplash
Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции части 2-й статьи 50 Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Суть обращения

Согласно указанной норме, к числу лиц, к которым не применяется административный арест, наряду с другими относятся женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, и мужчины, в одиночку воспитывающие детей, не достигших 14-летнего возраста.

Из материалов дела следует, что суд применил в отношении заявителя административный арест сроком на 15 суток. При этом суд не принял доводы о наличии у мужчины ребенка в возрасте до 14 лет как не подпадающие под действие части второй статьи 50 КоАП, мотивировав это наличием у ребенка также другого законного представителя – матери, не лишенной родительских прав, хотя и проживающей в другом регионе страны.

По мнению заявителя, часть вторая статьи 50 КоАП содержит признаки дискриминации по полу, так как в части применения административного ареста исключение относится только к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а применительно к мужчинам установлен дополнительный критерий – воспитание таких детей в одиночку.

Что установил Конституционный суд

Учитывая особую природу административного ареста как наиболее строгого вида административного взыскания, законодатель определил категории лиц, к которым применение данного взыскания недопустимо: беременные женщины; женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет; лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста; лица с инвалидностью первой и второй групп; женщины в возрасте свыше пятидесяти восьми лет; мужчины свыше шестидесяти трех лет; мужчины, в одиночку воспитывающие детей, не достигших 14-летнего возраста.

В Конституционном суде отметили, что установление таких исключений связано с реализацией принципов гуманизма и справедливости, индивидуализации и дифференциации ответственности, положенных в основу уголовного закона и законодательства об административных правонарушениях. В них четко прослеживается особое отношение при обращении с определенными категориями граждан в силу их возраста, социального положения и других обстоятельств в ходе применения к ним наказаний и административных взысканий.

Различие в правовом регулировании обусловлено не признаками пола как таковыми, а степенью фактического участия каждого из родителей в обеспечении непрерывного ухода за ребенком.

"Следовательно, при равных условиях субъекты права должны находиться в равном правовом положении. Иной подход к вопросу о пределах ограничения прав и свобод человека и гражданина, не преследующий конституционно-правовых целей, будет противоречить статье 39 Конституции", – говорится в нормативном постановлении КС.

Исследовав все тонкости законодательства, Конституционный суд не усмотрел нарушения принципа недискриминации в положении части второй статьи 50 КоАП, предусматривающем запрет на применение административного ареста к женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, мужчинам, в одиночку воспитывающим детей, не достигших указанного возраста.

Вместе с тем ее анализ в рамках предмета обращения показал, что ее положение не отвечает требованиям формальной определенности и допускает различное толкование.

В то же время говорится, что нормативным постановлением Верховного суда "О некоторых вопросах применения судами норм Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях" судам предписано при рассмотрении дел об административных правонарушениях, за совершение которых установлено административное взыскание в виде административного ареста, тщательно выяснять наличие или отсутствие обстоятельств, предусмотренных частями вторыми статей 32 и 50 КоАП, исключающими применение административного ареста.

"Рассматриваемая норма не определяет наличия родственной или иной связи правонарушителя с ребенком, указывая только на гендерный признак (мужчина). При таком изложении возникает риск неоднозначного толкования и различного применения судами данной нормы в отношении субъектного состава, подпадающего под изъятие, возможности отнесения к нему не только отцов, но и иных лиц, выполняющих функции по воспитанию ребенка (опекунов, попечителей и других лиц)", – отметили в КС.

Кроме того, норма не раскрывает содержания критерия "в одиночку воспитывающий детей", не определяет исчерпывающего перечня юридически значимых обстоятельств и не обеспечивает единообразного подхода к его установлению в правоприменительной практике.

Из формулировки правовой нормы не ясно, при установлении факта воспитания ребенка мужчиной в одиночку следует ли судам исходить только из формально признанных статуса человека, юридических фактов и результатов выполненных процедур, подтвержденных соответствующими актами (смерть матери ребенка, признание ее умершей или безвестно отсутствующей, недееспособной, ограниченно дееспособной, расторжение брака с определением места жительства ребенка с отцом), или же суды могут принимать во внимание иные обстоятельства, свидетельствующие о фактическом выполнении мужчиной (отцом) основных функций по воспитанию ребенка (устойчивая невозможность матери из-за болезни или отсутствия по месту проживания ребенка непосредственно осуществлять воспитание и заботу о нем и другие).

Конституционный суд полагает, что при отмеченных пробелах правового регулирования и отсутствии разъяснений по вопросам судебной практики сохраняются риски нарушения прав и свобод человека и ненадлежащей реализации конституционных положений о защите детства, семьи и других ценностей.

Что решил Конституционный суд

В итоге Конституционный суд постановил: признать соответствующей Конституции РК часть вторую статьи 50 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В то же время рекомендовано правительству РК рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства республики в отношении категории лиц, к которым административный арест не может применяться, в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

Кроме того, Верховному суду рекомендовано обобщить судебную практику и дать дополнительные разъяснения по вопросам назначения административного ареста с учетом правовых позиций Конституционного суда, изложенных в нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК
11:53, 06 апреля 2026
Конституционный суд проверит порядок применения мер пресечения на соответствие Конституции
Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли
11:24, 17 апреля 2025
Норму Земельного кодекса на соответствие Конституции рассмотрели в Конституционном суде
решение Конституционного суда по принадлежности национальности
12:07, 17 апреля 2025
Норма в Кодексе о браке и семье признана неконституционной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике
10:12, Сегодня
Стали известны чемпионки Казахстана по художественной гимнастике
Жанибек Алимханулы
10:08, Сегодня
Жанибек Алимханулы озвучил дату следующего боя после допинг-скандала
Обокрали дом Дель Потро
09:51, Сегодня
Воры обокрали дом чемпиона US Open
Наставник &quot;Жетысу&quot; раскритиковал казахстанский футбол после игры с &quot;Ордабасы&quot; в КПЛ
09:29, Сегодня
Наставник "Жетысу" раскритиковал казахстанский футбол после игры с "Ордабасы" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: