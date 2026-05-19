Бизнесу в городе Алатау на перерегистрацию дается больше года – до 1 июля 2027 года

С 20 мая 2026 года в городе Алатау начинает действовать специальный правовой режим. Это означает, в частности, запрет новых контрактов и лицензий – но заключенных и выданных по старым правилам – на его территории. При этом оформленные ранее соглашения сохраняют силу, уточняет Zakon.kz.

Для начала разберемся с наименованиями. Специальная экономическая зона под названием Alatau функционирует с 2023 года. До тех пор, напомним, СЭЗ носила имя G4 City в рамках проекта по развитию 4 городов спутников Алматы.

Любая СЭЗ по своей сути призвана привлекать инвесторов, для чего либерализирует правила ведения бизнеса. Однако в связи с тем, что появились планы по созданию в РК "экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного и инвестиционного центра международного значения", обычной СЭЗ, скажем так, стало недостаточно.

Поэтому был запущен новый проект. Сначала в 2024 году на базе села Жетыген, к которому были присоединены окрестные поселки и дачные массивы, а также часть земель областного центра – города Конаев был образован новый город Алатау. А затем для создания в нем благоприятного для иностранных инвесторов климата был разработан и 8 мая 2026 года подписан Конституционный закон РК "О специальном правовом режиме города Алатау".

И сейчас, так получается, на примерно одной и той же территории располагаются сразу две локации с одним названием: Alatau и Алатау. Первая – СЭЗ, второй – город со специальным правовым режимом.

Поэтому, чтобы не было путаницы, та часть специальной экономической зоны Alatau, которая совпадает с территорией города Алатау, передается последнему, а из СЭЗ, соответственно, исключается. При этом оставшуюся часть СЭЗ передадут акимату Алматинской области, а также переименуют (согласно статье 80 КЗРК). Крайний срок – до 1 сентября 2027 года.

Но как быть тем предпринимателям, которые являются участниками СЭЗ, т.е. уже осуществляют бизнес в городе Алатау и его пригородной зоне? Им в период с 1 января до 1 июля 2027 года предоставляется возможность:

"Перевести реализацию своих проектов в качестве основного бизнеса на создаваемые ими юридические лица – резиденты Алатау, включая передачу имущества, прав и обязательств по договорам, связанным с осуществлением соответствующей деятельности на территории города Алатау". Пункт 2 статьи 80 КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау"

Если же предприниматели этого не сделают, то право землепользования на земельные участки под бизнес не подлежит продлению, а выкуп невозможен (согласно пункту 4 статьи 80 КЗРК). Для собственников же перспективой будет принудительное изъятие земельных участков (с компенсацией), поскольку их использование в соответствии со специальным правовым режимом города Алатау предусматривает наличие бизнес-лицензии, а значит, резидентство (пункты 4 и 5 статьи 67 КЗРК).

Ранее Zakon.kz рассказывал подробно о том, что для осуществления бизнес-проектов в городе Алатау инвесторы должны зарегистрироваться в качестве его резидентов и получить бизнес-лицензию. Стартует алгоритм 1 июля 2026 года, когда и вступают в силу многие нормы КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау".



А вот заключать в городе Алатау новые контракты, но по старым правилам – не в рамках специального правового режима, а в рамках законодательства РК и условий СЭЗ – нельзя будет еще раньше, когда вводятся в действие две нормы КЗРК.

Пункт 1 статьи 81 устанавливает запрет на заключение инвестиционных контрактов с 20 мая 2026 года, а пункт 2 статьи 86 прекращает права недропользования в тех случаях, если субъекты этих прав не оформили (или не предоставили) права землепользования на земельные участки.

Дело в том, что на территории города Алатау и в его пригородной зоне по общему правилу вводится запрет на разведку и добычу полезных ископаемых и другие виды недропользования, кроме тех способов, что прямо допускаются администрацией города нормативным правовым актом.

Правда, контракты и лицензии, что были получены ранее, сохраняют свое действие (без права продления), но лишь те, которые заключены до дня первого официального опубликования настоящего Конституционного закона, т.е. 9 мая 2026 года.