В городе Алатау снимают режим ЧС

Подготовлено решение Аппарата акима города Алатау о признании утратившим силу решения акима от 18 сентября 2025 "Об объявлении на территории города Алатау чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, отмена ЧС позволит осуществлять деятельность и снять ограничения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 часов 31 октября 2025 года.

Режим ЧС техногенного характера местного масштаба был введен в городе Алатау Алматинской области 18 сентября 2025 года из-за крупного пожара на территории мусорного полигона, который произошел 15 сентября.

Тушение пожара осложнялось пожарной нагрузкой с глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра. О ликвидации возгорания в ДЧС сообщили 22 сентября. В общей сложности режим ЧС действовал в городе порядка полутора месяцев.

К тушению были привлечены силы и средства департаментов по ЧС Алматинской области, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областей, областей Абай и Жетысу, военнослужащие воинских частей №28237, 52859 и 68303, а также специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

Ранее мы рассказали, что в городе Алатау всерьез взялись за мусорный полигон: подготовлено решение маслихата "Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алатау".

Проектом предусматривается утверждение норм образования и накопления коммунальных отходов, а также тарифов на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алатау.