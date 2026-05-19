Права казахстанских и китайских инвесторов уравняют – Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 мая 2026 года пишет Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций", – говорится в публикации.

Текст Закона публикуется в печати.

Ратификация соглашения позволит официально обновить Договор 1992 года и привести международно-правовую базу в соответствие с современными глобальными стандартами.

"Законодательное подтверждение норм соглашения создает прочную правовую основу для защиты капиталовложений. Документ закрепляет паритетное применение "национального режима" и "режима наибольшего благоприятствования", что де-юре исключает любую дискриминацию и уравнивает права казахстанских и китайских инвесторов на территориях обеих стран. Особого внимания заслуживает правовое закрепление гарантий неприкосновенности собственности как инвесторов, так и государства: Соглашение строго регламентирует условия законного изъятия активов исключительно в общественных интересах и только при условии выплаты соразмерного возмещения", – рассказывал ранее о документе сенатор Сергей Ершов.

Также юридически фиксируется защищенный статус активов национальных банков и определяется четкий порядок разрешения споров в международных арбитражных институтах.

Ожидается, что создание четких и понятных правовых рамок станет мощным стимулом для притока качественных инвестиций в высокотехнологичные отрасли, будет способствовать созданию новых рабочих мест и значительному укреплению экспортного потенциала страны.

Кроме того, 19 мая 2026 года президент подписал закон об ответственном обращении с животными.