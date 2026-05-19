Нельзя будет произвольно менять границы населенных пунктов благодаря будущему закону

Города стали больше, а поселки – меньше. Урбанизация – главная причина разработки нового конституционного закона об административном устройстве РК. Документ одобрен Мажилисом в первом чтении, а Zakon.kz рассказывает читателям, чем будут отличаться город от поселка, а село – от заимки.

В 1993 году, когда принимался действующий закон "Об административно-территориальном устройстве РК", в стране был один город-миллионник, а сейчас – три. Да и другие подросли в населении. Тогда как на селе – обратная тенденции. Совсем не казахстанская, впрочем, а глобальная. Урбанизация.

Это первая из причин подготовки проекта нового КЗРК "Об административно-территориальном устройстве РК" взамен существующего. В принципе, на его базе, но с некоторыми важными коррективами.

Сейчас действует следующая "иерархия" населенных пунктов:

города республиканского значения – с населением более одного миллиона человек;

города областного значения – более 50 тысяч человек;

города районного значения – не менее 10 тысяч человек;

поселки – с численностью населения не менее 3 тысяч человек (для курортов и дачных поселков – не менее 2 тысяч);

села – не менее 50 человек.

Официальные категории перечислены в статье 3 действующего Закона. Кроме того, в нем говорится (в пункте 3 статьи 2) о т.н. крестьянских и иных поселениях с числом жителей менее 50 человек. Таковые включаются в состав ближайшего населенного пункта.

Вот, собственно, и весь расклад.

В чем проблема? Многие населенные пункты давно не соответствуют формальному статусу. Причем, не по воле случая, а системно, как уже говорилось. Так, в Казахстане насчитывается 8 городов со статусом областного значения, но по факту не дотягивающих до требуемого законом минимума в 50 тысяч человек:

Курчатов – 9,8 тыс. человек,

Текели – 29,6 тыс. человек,

Приозёрск – 10,6 тыс. человек,

Сарань – 43,2 тыс. человек,

Аркалык – 27,1 2 тыс. человек,

Лисаковск – 34,3 2 тыс. человек,

Байконыр – 31,2 2 тыс. человек,

Каражал – 17,1 2 тыс. человек.

При этом все они по сути являются городами именно областного значения. Поэтому предлагается добавить к определению городов областного значения следующий текст:

"К ним могут быть отнесены города с численностью населения менее 50 тысяч человек, имеющие важное промышленное, культурное или историческое значение, перспективу дальнейшего социально-экономического развития и роста численности населения".

Аналогично с поселками. Таких, которые насчитывают не менее 3 тысяч жителей, осталось куда меньше, чем было – люди рвутся в города. Из 65 де-юре поселков 19 – с численностью населения менее 3 тыс. человек.

Но и "переквалифицировать" их в села неправильно, поскольку последние по определению носят преимущественно аграрный характер. Вот в целях отражения перемен в связи с урбанизацией, а также в соответствии с фактической специализацией населенных пунктов предлагаются следующие редакции определений "поселок" и "село":

"Село – населенный пункт с численностью населения не менее 50 человек, в котором занятые в сельскохозяйственном производстве и члены их семей составляют не менее половины общей численности населения".

"Поселок – населенный пункт, с численностью населения не менее 500 человек, образованный на основе промышленной, транспортной, энергетической, рекреационной либо иной хозяйственной деятельности и обеспеченный базовой социальной и инженерной инфраструктурой, предназначенной для обслуживания населения поселка и прилегающих территорий".

Таким образом, минимум для поселка будет снижен с 3 тысяч до 500 жителей.

И еще одно изменение в градацию. Речь о крестьянских и иных поселениях. Это понятие в действующем законе не раскрывается. Предлагается уточнить его, при этом переименовав на "обособленные поселения" и отнеся к последним "разъезды, отгоны, станции, лесничества и дома лесников, машинные дворы, одиночные дома, фермы, полевые станы, метеостанции, заимки, зимовья, объекты путевых обходчиков, горные модульные домики, объекты дорожных мастеров и иные объекты служебного назначения".

Все эти обособленные поселения будут включаться в состав ближайшего населенного пункта.

Но есть и еще одна причина подготовки нового закона. Подчеркнем, конституционного закона – и связана эта причина как раз с его более высоким статусом. Действующий – просто закон.

Дело в том, что согласно новой Конституции РК, которая вступит в силу 1 июля 2026 года, "административно-территориальное устройство РК определяется конституционным законом" (пункт 3 статьи 2).

А уже это новшество продиктовано соображениями придать большую устойчивость административно-территориальному устройству. Так, нельзя будет произвольно менять статус или границы населенных пунктов, даже издав соответствующий закон и создав коллизию с общими нормами, поскольку те будут сформулированы в конституционном законе.