Парламент принял Конституционный закон "О президенте"
Депутат Мажилиса Унзила Шапак отметила, что документ разработан в соответствии с новой Конституцией и закрепляется роль президента как высшего должностного лица, обеспечивающего согласованное и беспрепятственное функционирование всех ветвей государственной власти.
"Президент остается символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Внесены уточнения в нормы, регулирующие процедуру его избрания, порядок принесения присяги и период исполнения полномочий, в связи с исключением института внеочередных выборов", – сказала она.
Нормы закона закрепляют право президента назначать генерального прокурора, председателей Конституционного суда, Комитета национальной безопасности, Высшей аудиторской палаты, Центральной избирательной комиссии, Национального банка, уполномоченного по правам человека и начальника Службы государственной охраны. По рекомендации Высшего судебного совета назначает председателя Верховного суда. По согласованию с Курултаем президент назначает и избирает вице-президента, премьер-министра, 10 судей Конституционного суда, восемь членов Высшей аудиторской палаты, шесть членов Центральной избирательной комиссии, а также судей Верховного суда.
"Законом вводится институт вице-президента Республики Казахстан и определяется его правовое положение. По поручению главы государства он представляет его при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными госорганами. В отдельной статье нормативно закреплены полномочия президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі, включающие утверждение состава и обеспечение организационной инфраструктуры. Также вводится норма, регулирующая полномочия президента в отношении уполномоченного по правам человека", – пояснила депутат.
8 мая 2026 года министр юстиции Ерлан Сарсембаев озвучил, что законопроект носит комплексный характер и структурирован в 8 глав и 43 статьи, систематизируя правовое регулирование.