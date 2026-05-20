Парламент принял Конституционный закон "О президенте"

Депутаты Парламента на совместном заседании 20 мая приняли во втором чтении проект Конституционного закона Республики Казахстан "О президенте Республики Казахстан". Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Унзила Шапак отметила, что документ разработан в соответствии с новой Конституцией и закрепляется роль президента как высшего должностного лица, обеспечивающего согласованное и беспрепятственное функционирование всех ветвей государственной власти.

"Президент остается символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Внесены уточнения в нормы, регулирующие процедуру его избрания, порядок принесения присяги и период исполнения полномочий, в связи с исключением института внеочередных выборов", – сказала она.

Нормы закона закрепляют право президента назначать генерального прокурора, председателей Конституционного суда, Комитета национальной безопасности, Высшей аудиторской палаты, Центральной избирательной комиссии, Национального банка, уполномоченного по правам человека и начальника Службы государственной охраны. По рекомендации Высшего судебного совета назначает председателя Верховного суда. По согласованию с Курултаем президент назначает и избирает вице-президента, премьер-министра, 10 судей Конституционного суда, восемь членов Высшей аудиторской палаты, шесть членов Центральной избирательной комиссии, а также судей Верховного суда.

"Законом вводится институт вице-президента Республики Казахстан и определяется его правовое положение. По поручению главы государства он представляет его при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными госорганами. В отдельной статье нормативно закреплены полномочия президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі, включающие утверждение состава и обеспечение организационной инфраструктуры. Также вводится норма, регулирующая полномочия президента в отношении уполномоченного по правам человека", – пояснила депутат.

8 мая 2026 года министр юстиции Ерлан Сарсембаев озвучил, что законопроект носит комплексный характер и структурирован в 8 глав и 43 статьи, систематизируя правовое регулирование.