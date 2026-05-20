Право

Принят Конституционный закон "О Қазақстан Халық Кеңесі"

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 10:27 Фото: Zakon.kz
Депутаты на совместном заседании палат Парламента приняли во втором чтении проект Конституционного закона РК "О Қазақстан Халық Кеңесі". Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Нурторе Жусип отметил, что документ закрепляет новый институт, направленный на обеспечение представительства интересов народа и развитие механизмов общественного участия в формировании и реализации государственной политики.

"Закон определяет правовой статус Қазақстан Халық Кеңесі как высшего конституционного консультативного органа. Предлагаемый институт выступает площадкой для выработки согласованных предложений и рекомендаций. Қазақстан Халық Кеңесі наделяется полномочиями по разработке предложений по основным направлениям внутренней политики, внесению законопроектов в Курултай, выдвижению инициативы о проведении всенародного референдума, а также обеспечению диалога между государством и гражданским обществом. Помимо этого, на него возлагается функция по организации и проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий", – сказал сенатор.

Предусматривается сбалансированное представительство ключевых сегментов общества – этнокультурных объединений, общественных организаций и некоммерческого сектора, а также маслихатов и общественных советов – по 42 человека от каждого. Отдельно регламентированы требования к ним, их права и обязанности.

Кроме того, законом формируется четкая организационная модель Қазақстан Халық Кеңесі. Его высшим органом станет сессия, принимающая решения по ключевым вопросам.

15 мая 2026 года депутат Мажилиса Ерлан Саиров высказался о заработных платах членов Халық Кеңесі.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
