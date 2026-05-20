Принят Конституционный закон "О Қазақстан Халық Кеңесі"
Депутат Сената Нурторе Жусип отметил, что документ закрепляет новый институт, направленный на обеспечение представительства интересов народа и развитие механизмов общественного участия в формировании и реализации государственной политики.
"Закон определяет правовой статус Қазақстан Халық Кеңесі как высшего конституционного консультативного органа. Предлагаемый институт выступает площадкой для выработки согласованных предложений и рекомендаций. Қазақстан Халық Кеңесі наделяется полномочиями по разработке предложений по основным направлениям внутренней политики, внесению законопроектов в Курултай, выдвижению инициативы о проведении всенародного референдума, а также обеспечению диалога между государством и гражданским обществом. Помимо этого, на него возлагается функция по организации и проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий", – сказал сенатор.
Предусматривается сбалансированное представительство ключевых сегментов общества – этнокультурных объединений, общественных организаций и некоммерческого сектора, а также маслихатов и общественных советов – по 42 человека от каждого. Отдельно регламентированы требования к ним, их права и обязанности.
Кроме того, законом формируется четкая организационная модель Қазақстан Халық Кеңесі. Его высшим органом станет сессия, принимающая решения по ключевым вопросам.
