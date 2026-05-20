Право

Прописку казахстанцев закрепят в электронном адресном регистре

Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Депутаты Парламента на совместном заседании палат 20 мая 2026 года приняли во втором чтении проект Конституционного закона РК "Об административно-территориальном устройстве". Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Али Бектаев отметил, что документ включает нормы, определяющие виды административно-территориальных единиц, – области, районы, города, села и другие. Также устанавливаются полномочия государственных органов в данной сфере.

"Законом предусматриваются более четкие правовые критерии для рассмотрения вопросов, связанных с административно-территориальными единицами. Данный подход предусматривает принятие решений исключительно на основе показателей социально-экономического развития за определенный период. Кроме того, исходя из требований цифровизации, закрепляются полномочия по учету и регистрации административно-территориальных единиц и их границ в информационной системе "Адресный регистр", – сказал сенатор.

По его словам, закрепление норм административно-территориального устройства на уровне Конституционного закона обеспечивает стабильность и устойчивость территориальной организации Казахстана, а также формирует устойчивую правовую основу для деятельности органов государственного управления.

Ранее депутаты Парламента приняли во втором чтении проект Конституционного закона РК "О президенте Республики Казахстан".

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
