В Казахстане определен архитектурно-координационный центр

Принято постановление правительства РК от 14 мая 2026 года об определении архитектурно-координационного центра, сообщает Zakon.kz.

"Определить РГП "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК архитектурно-координационным центром", – говорится в документе.

При этом отменено постановление правительства РК от 25 мая 2022 года "Об определении сервисного интегратора "электронного правительства".

Постановление вводится в действие с 12 июля 2026 года.