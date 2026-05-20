В Казахстане определен архитектурно-координационный центр
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Принято постановление правительства РК от 14 мая 2026 года об определении архитектурно-координационного центра, сообщает Zakon.kz.
"Определить РГП "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК архитектурно-координационным центром", – говорится в документе.
При этом отменено постановление правительства РК от 25 мая 2022 года "Об определении сервисного интегратора "электронного правительства".
Постановление вводится в действие с 12 июля 2026 года.
