В Казахстане ликвидировали Центр развития транспортной инфраструктуры
Принято постановление правительства РК от 23 апреля 2026 года о ликвидации республиканского государственного учреждения "Центр развития транспортной инфраструктуры", сообщает Zakon.kz.
"Ликвидировать республиканское государственное учреждение "Центр развития транспортной инфраструктуры", – говорится в документе.
Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК совместно с Агентством по финансовому мониторингу предписано принять необходимые меры.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создан Центр цифрового развития транспортной логистики.
Читайте также
