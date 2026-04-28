В Казахстане ликвидировали Центр развития транспортной инфраструктуры

Принято постановление правительства РК от 23 апреля 2026 года о ликвидации республиканского государственного учреждения "Центр развития транспортной инфраструктуры", сообщает Zakon.kz.

"Ликвидировать республиканское государственное учреждение "Центр развития транспортной инфраструктуры", – говорится в документе. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК совместно с Агентством по финансовому мониторингу предписано принять необходимые меры. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее сообщалось, что в Казахстане создан Центр цифрового развития транспортной логистики.

