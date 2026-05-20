Право

Написание названия национальной валюты изменится в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Национальный банк подготовил поправки в некоторые постановления по вопросам валютного регулирования, статистики внешнего сектора и ведения бухгалтерского учета, сообщает Zakon.kz.

В частности, проектом предусматривается замена в следующих подзаконных нормативных правовых актах слов "тенге" на "теңге" (в тексте НПА на русском языке), "иностранец" на "иностранный гражданин", "информационных систем" на "цифровых систем".

Предусмотрены также изменения других редакционных формулировок в рамках приведения в соответствие с Конституцией РК, а также Цифровым кодексом РК.

Планируется, что поправки введут в действие с 1 июля 2026 года, в части Цифрового кодекса РК – с 12 июля 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 июня.

