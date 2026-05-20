"Казахстанский Дубай": как город Алатау должен стать деловым центром международного уровня

20 мая 2026 года официально стартует один из самых амбициозных международных проектов Казахстана: превратить провинциальный город Алатау (а еще недавно – поселок) в мировой инновационный центр по типу Дубая, Шэньчжэня или Сонгдо. О специальном правовом режиме Алатау рассказывает Zakon.kz.

Кстати, для начала неплохо было бы разобраться с наименованиями. Специальная экономическая зона под названием Alatau функционирует с 2023 года. А до тех пор, напомним, СЭЗ носила имя G4 City в рамках проекта по развитию 4 городов-спутников Алматы.

Любая СЭЗ по своей сути призвана привлекать инвесторов, для чего либерализирует правила ведения бизнеса. Однако в связи с тем, что появились планы по созданию в РК делового центра международного значения", обычной СЭЗ, скажем так, стало недостаточно.

Поэтому был задуман новый проект. Сначала в 2024 году на базе села Жетыген, к которому были присоединены окрестные поселки и дачные массивы, а также часть земель областного центра – города Конаева, был образован новый город Алатау. А затем для создания в нем благоприятного для иностранных инвесторов климата был принят Конституционный закон РК от 8 мая 2026 года № 286-VIII "О специальном правовом режиме города Алатау". (КЗРК вступает в силу постепенно: основная часть статей – 1 июля 2027 года, другие – 1 января и 1 июля 2027 года. Но две нормы – уже 20 мая 2026 года).

И сейчас так получается, что примерно на одной и той же территории располагаются сразу две локации с одним названием: Alatau и Алатау. Первая – СЭЗ, вторая – город со специальным правовым режимом.

Поэтому, чтобы не было путаницы, та часть специальной экономической зоны Alatau, которая совпадает с территорией города Алатау, передается последнему, а из СЭЗ, соответственно, исключается. При этом оставшуюся часть СЭЗ передадут акимату Алматинской области, а также переименуют (согласно статье 80 КЗРК). Крайний срок – до 1 сентября 2027 года.

Специальный правовой режим

Нас же интересует именно город Алатау. В первой же статье КЗРК объявляется "специальный правовой режим "города ускоренного развития"... предусматривающий установление особенностей правового регулирования общественных отношений, в том числе государственного управления".

Это означает высочайшую степень административной автономии города Алатау. Значит ли это, что в Алатау не будут действовать законы РК? Будут, конечно. В пункте 3 статьи 4 КЗ уточняется, что специальный правовой режим не распространяется на уголовное, семейное, военное, выборное и иное законодательство, которое не затрагивает вопросы инвестиций и ведения предпринимательской деятельности.

Но, как сказано в пункте 15 статьи 36 КЗ:

"Все сомнения, противоречия и неясности между нормами законодательства города Алатау и иных законодательных актов и подзаконных нормативных правовых актов Республики Казахстан разрешаются в пользу норм законодательства города Алатау".

Если подытожить, специальный правовой режим – это, конечно, не полностью независимая юрисдикция. Взятка, насилие или, скажем, многоженство будут наказываться или запрещаться по законам РК. Но в том, что касается правил ведения бизнеса, – это, по сути, и есть другая юрисдикция.

В статье 13 КЗРК такой подход назван принципом субсидиарности. "Регулирование отношений и государственное управление в городе Алатау... являются самостоятельной прерогативой органов города Алатау", и центр им не указ. А вот помощь приветствуется:

"Правительство РК, центральные государственные органы, органы местного государственного управления Алматинской области и города Алматы, Национальный банк Республики Казахстан, иные государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту РК, и субъекты квазигосударственного сектора обязаны содействовать развитию города Алатау и его органам для достижения цели и выполнения задач специального правового режима".

Задачи же эти сформулированы в статье 7 КЗ, среди которых первая – "создание условий для становления города Алатау в качестве экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного и инвестиционного центра международного значения".

Итак, еще вчера заурядное село, Алатау, в обозримом будущем должно стать "умным городом" и мировым деловым центром. И для достижения цели надо создать максимально привлекательную среду, в первую очередь, для зарубежного бизнеса, который предпочел бы именно Алатау иным площадкам для инвестиций и инноваций.

Как этого добиться? Правила, касающиеся бизнеса, будут регулироваться нормативными правовыми актами администрации города Алатау – весьма либеральными. По-другому иностранных инвесторов, чтобы построить международный центр, не привлечешь. Понятно, что важнейшую роль играют различные льготы, которые в конечном счете увеличивают прибыль предпринимателей, чем и привлекательны.

Например, свободная таможенная зона (статья 45 КЗРК). Возможность официального использования английского языка наряду с казахским и русским (статья 37), а также производить расчеты в любых валютах (статья 46). Ниже мы расскажем о некоторых мерах более подробно.

Бизнес-лицензии для резидентов Алатау

Итак, чтобы открыть бизнес в городе Алатау, физическим и юридическим лицам необходимо следовать следующему алгоритму (пункт 6 статьи 39 КЗРК):

коммерческим организациям – обратившись в администрацию, получить правовой статус резидента города Алатау (главное условие – бизнес на территории города), на основании чего им будет выдана бизнес-лицензия;

иным лицам – обратиться в администрацию с заявлением о намерении осуществлять основной бизнес в городе Алатау и в результате также получить бизнес-лицензию.

Во всех случаях ключевой момент – это инвестиционный проект кандидата. Если он будет одобрен, то далее администрация в своем нормативном правовом акте определяет все детали, в том числе и налоговые преференции.

Кстати, управление в Алатау предусмотрено весьма интересное. На то, впрочем, и специальный правовой режим. Как и в других городах, будет акимат и маслихат, но их компетенция ограничена социально-экономической сферой. А вот то, ради чего, собственно, и предпринят проект – бизнес, инвестиции, инновации и т.п. – будет находиться в ведении администрации. Есть еще Совет – высший коллегиальный орган управления администрации во главе, обращаем внимание, с премьер-министром РК. Нечего и говорить, насколько разный уровень полномочий у акимата и администрации. У них, кстати, и бюджеты предусматриваются раздельные...

Но, между прочим, как быть тем предпринимателям, которые являются участниками СЭЗ Alatau, т.е. уже осуществляют бизнес в городе Алатау и его пригородной зоне? Им в период с 1 января до 1 июля 2027 года предоставляется возможность:

"Перевести реализацию своих проектов в качестве основного бизнеса на создаваемые ими юридические лица – резиденты Алатау, включая передачу имущества, прав и обязательств по договорам, связанным с осуществлением соответствующей деятельности на территории города Алатау". Пункт 2 статьи 80 КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау"

Если же предприниматели этого не сделают, то право землепользования на земельные участки под бизнес не подлежит продлению, а выкуп невозможен (согласно пункту 4 статьи 80 КЗРК). Для собственников же перспективой будет принудительное изъятие земельных участков (с компенсацией), поскольку их использование в соответствии со специальным правовым режимом города Алатау предусматривает наличие бизнес-лицензии, а значит, резидентство (пункты 4 и 5 статьи 67 КЗРК).

Таким образом, бизнесу в городе Алатау на перерегистрацию дается больше года – до 1 июля 2027 года.

А вот заключать в городе Алатау новые контракты, но по старым правилам – не в рамках специального правового режима, а в рамках законодательства РК и условий СЭЗ – нельзя будет еще раньше, c 20 мая 2026 года, когда и вводятся в действие вышеупомянутые самые "ранние" две нормы КЗРК.

Пункт 1 статьи 81 устанавливает запрет на заключение инвестиционных контрактов с 20 мая 2026 года, а пункт 2 статьи 86 прекращает права недропользования в тех случаях, если субъекты этих прав не оформили (или не предоставили) права землепользования на земельные участки.

Дело в том, что на территории города Алатау и в его пригородной зоне по общему правилу вводится запрет на разведку и добычу полезных ископаемых и другие виды недропользования, кроме тех способов, что прямо допускаются администрацией города нормативным правовым актом.

Правда, контракты и лицензии, что были получены ранее, сохраняют свое действие (без права продления), но лишь те, которые заключены до дня первого официального опубликования настоящего Конституционного закона, т.е. 9 мая 2026 года.

Налоговые преференции

На налоговые преференции могут рассчитывать как те, кто откроет в Алатау бизнес, так и наемные работники. Поскольку, согласно замыслу, город Алатау должен трансформироваться в деловой центр международного значения, главное значение имеют зарубежные инвесторы и специалисты. Но вход не заказан и отечественным предпринимателям. Надо лишь соответствовать условиям.

Налоговому режиму города Алатау посвящена статья 44 КЗРК, согласно которой налоговые преференции устанавливаются на срок не более 30 лет и могут предусматривать полное или частичное освобождение в отношении следующих видов налогов и платежей в бюджет:

корпоративный подоходный налог, в том числе и КПН по доходам нерезидента в виде процентов, роялти, а также дивидендов от распределения дохода резидентом Алатау;

индивидуальный подоходный налог по доходам высококвалифицированных специалистов-иностранных работников, а также по доходам физических лиц по обеспеченным цифровым активам;

социальный налог по расходам работодателя, выплачиваемым в виде доходов работникам резидентов Алатау;

налог на добавленную стоимость при импорте товаров и с оборота по приобретению работ и услуг от нерезидента – список определяется НПА администрации по решению Совета;

налог на имущество по объектам налогообложения, расположенным на территории города Алатау;

земельный налог или плата за пользование земельными участками по объектам налогообложения, расположенным на территории города Алатау.

Кроме того, возможно освобождение от других налогов и обязательных платежей в бюджет в размере, совокупно не превышающем 10 процентов от стоимости инвестиционного проекта. Впрочем, предел этот может быть превышен, но только решением президента РК.

Но при этом сам размер льгот непосредственно в Конституционном законе не прописан, он будет устанавливаться для конкретных резидентов Алатау НПА администрации:

"Условия предоставления, корректировки и отмены налоговых преференций в рамках налогового режима в городе Алатау устанавливаются нормативным правовым актом администрации по решению Совета с учетом положений международных инициатив и международных договоров, ратифицированных РК". Пункт 8 статьи 44 КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау"

А вот что прописано и гарантируется прямо в Конституционном законе, так это стабильность установленного в отношении резидента Алатау налогового режима по данному инвестиционному проекту – в течение 10 лет со дня выдачи бизнес-лицензии нельзя применять новые налоги и увеличивать ставки действующих.

Ранее уже говорилось о том, что при коллизии норм правового режима Алатау и законодательства РК приоритет имеют первые. Однако в отношении налогов законодатель счел необходимым отдельно подчеркнуть этот приоритет:

"В случае изменения законодательства Республики Казахстан, ограничивающего или отменяющего применение ранее предоставленной налоговой преференции, резидент Алатау вправе продолжать применять такую налоговую преференцию на условиях и в течение всего срока ее действия, предусмотренных соответствующей бизнес-лицензией". Пункт 4 статьи 44 КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау"

Исключение из правила предусмотрено лишь для случаев, когда изменения налогового режима следуют "в целях охраны окружающей среды, развития городской среды, защиты жизни и здоровья человека и исполнения международных обязательств РК".

Не любой бизнес, однако, подходит для того, чтобы рассчитывать на льготы. Пунктом 10 статьи 44 КЗРК прямо запрещается применение налоговых преференций в отношении следующих видов деятельности:

производство и оптовая реализация подакцизной продукции;

проведение лотереи;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также радиоактивных материалов, кроме случаев их применения в научно-исследовательских и медицинских целях, соответственно, в организациях высшего и послевузовского образования, научных и медицинских организациях.

И кстати, запрет может быть применим и к прочим видам деятельности, если такое решение примет Совет, а администрация издаст соответствующий НПА.

Обратим внимание вот еще на какой нюанс. Чтобы не спровоцировать массовый переход отечественного бизнеса в резидентство Алатау (исключительно в целях получения льгот), Конституционным законом установлены еще несколько условий, когда налоговые преференции невозможны.

Как сказано, "в целях финансовой устойчивости". Да и вообще, основная задача-то, напомним, будущий "международный центр"... Итак, какие это условия?

Во-первых, если основной бизнес по производству, выполнению или оказанию товаров, работ и услуг "фактически осуществляется за пределами территории города Алатау на иной территории Республики Казахстан" (пп. 5) пункта 3 статьи 44 КЗ). При этом, как видим, юрисдикций за пределами РК условие не касается.

А во-вторых, если какие-то элементы предпринимательской деятельности, будь то производство, продажа или даже маркетинг, перенесены с иной территории РК в город Алатау, и это привело к уменьшению налоговых обязательств "на иной территории РК" – преференций также не жди.

Тем самым казахстанцы с новыми – желательно инновационными – проектами в Алатау приветствуются и также могут рассчитывать на существенные льготы.

Бизнес резидентов Алатау освободят от проверок

Государство объясняет необходимость контроля за бизнесом соображениями безопасности населения, предупреждением "обманной практики", защитой и экономией природных ресурсов и т.д. (статья 130 Предпринимательского кодекса). Но в том же ПК есть и немало статей, посвященных гарантиям самих проверяемых в отношениях с проверяющими.

Оно и понятно, ведь если не остудить пыл ревизоров, частыми проверками можно вовсе отбить у людей желание заниматься бизнесом. Особенно щепетильны моменты, связанные с иностранными инвесторами. Поэтому для них установлены особые правила.

В числе т.н. мер оперативного реагирования на нарушения предпринимателей (если речь, конечно, не идет о возбуждении административного производства и тем более уголовных дел – этим занимаются другие органы) есть и меры запретительно-ограничительного характера. Так вот, в отношении инвесторов такие меры госорганы, будь то министерства или акиматы, могут принимать только по согласованию с прокурором, а именно:

приостанавливать деятельность субъекта;

лишать разрешения;

отказывать в выдаче разрешения либо продлении срока его действия;

отзывать решение государственного органа, вынесенного ранее в пользу инвестора;

расторгать в одностороннем порядке контракт.

Кстати, норма эта относительно новая, вступившая в силу 11 февраля 2025 года. Но, видимо, и ее наличие не вполне избавляет потенциальных инвесторов от сомнений. Их тревожит "отсутствие четких правовых гарантий и понятных для иностранных инвесторов правил функционирования правового режима, аналогичных опыту развития Дубая, Сингапура или Гонконга".

Цитата – из Консультативного документа регуляторной политики к Конституционному закону РК "О специальном статусе города Алатау". Собственно, по озвученной выше причине закон и был принят.

О каких конкретных мерах идет речь?

Самое главное – государственный контроль и надзор в городе Алатау в отношении инвесторов (и вообще, бизнеса) будет осуществляться исключительно администрацией города. Или уполномоченными ею лицами. И в порядке, который определяется не Предпринимательским кодексом РК, а нормативными правовыми актами администрации.

Из сказанного ранее можно сделать вывод, что эта администрация – очень интересная структура, больше похожая не на госорган, а на корпоративный совет директоров, руководимый, что характерно, исполнительным директором. Ну и, повторим, что выше него – только Совет с премьер-министром РК во главе. Благодаря этому статусу становится понятен и иммунитет от проверок министерств и областного акимата (Алатау территориально расположен на территории Алматинской области с административным центром в соседнем Конаеве):

"Центральные государственные органы и их территориальные подразделения не вправе осуществлять государственный контроль и надзор, применять меры административного воздействия, выдавать обязательные предписания либо приостанавливать деятельность резидентов Алатау по вопросам, отнесенным к регулированию администрации". Пункт 2 статьи 42 КЗРК "О специальном статусе города Алатау"

Что еще важно подчеркнуть в целом? Сами принципы правового регулирования бизнеса предложены максимально либеральные, дружелюбные к предпринимателям. А что такое либеральные законы?

Цитируем пункт 8 статьи 36 КЗРК:

"Нормативные правовые акты администрации, не противоречащие Конституции РК и настоящему Конституционному закону, могут быть основаны на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и (или) стандартах ведения предпринимательской деятельности в странах с высокой инфраструктурой качества".

Именно англосаксонское общее право, которое применяется в известных международных СЭЗ, стало ключевым фактором их успеха. В арабских монархиях действуют весьма консервативные законы шариата, но для международного финансового центра Дубая это неважно, поскольку его коммерческое законодательство, основанное на либеральной системе общего права, отделено от федеральной правовой системы ОАЭ.

Коммерция не очень сочетается с коммунизмом, да и с дао, однако это не помешало в свое время экономическому прыжку, например, китайского Гонконга. Одна из главных причин та же – английское право, в традициях которого, скажем так, не подвергать бизнес со стороны государства излишнему "контролю и надзору".

А сейчас все говорят о феномене Шэньчжэня, называя его ни много ни мало "классическим примером трансформации села в глобальный промышленно-технологический мегаполис за счет институциональной автономии и притока инвестиций". Шэньчжэнь сравнивают с Сингапуром, Гонконгом и Силиконовой долиной, но его уникальность проявляется в скорости и масштабе трансформации.

А в заключение приведем такой пример. В городе Алатау будет разрешен игорный бизнес. Напомним, в 2007 году был издан Закон РК "Об игорном бизнесе", которым устанавливался запрет "размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов... на территории РК" за исключением определенных мест. В принципе, чисто географически территория Алатау частично совпадает с "побережьем Капчагайского водохранилища", где казино функционировали и раньше. Но тут дело не только в географии.

Город Алатау, как сказано выше – это обособленная юрисдикция, на которую не распространяются законодательство РК, регулирующее бизнес. В том числе и игорный бизнес.

Напомним, что зарубежные предприниматели, если хотят зарабатывать в Казахстане на азарте, должны правилам, изложенным в казахстанском законе "Об игорном бизнесе", а не тем, что существуют на их родине. Иначе не получат лицензию и не будут допущены в РК.

При этом речь идет об интернет-ресурсах иностранных букмекерских контор и тотализаторов. Тогда как деятельность электронных казино и интернет-казино прямо запрещена (пункт 2 статьи 6 Закона).

Но в городе Алатау из-за специального правового режима действует не закон "Об игорном бизнесе", а конституционный закон – в частности, норма, посвященная игорной деятельности в городе Алатау. Процитируем пункт 1 статьи 59 КЗРК:

"Деятельность, связанная с организацией и проведением турниров и соревнований с призовым фондом, азартных игр и (или) пари в городе Алатау, осуществляется при наличии регуляторной лицензии и (или) регуляторного разрешения в соответствии с нормативными правовыми актами администрации".

Как видим, никакого упоминания о Законе РК "Об игорном бизнесе", что логично в свете вышесказанного. Из всего этого следует, что как решит администрация, так и будут играть в городе Алатау привлекаемые инвесторы и их азартные клиенты. Иностранные или нет, электронные казино или со стенами и крышей – не имеет в данном случае значения.

И принимать НПА с правилами администрация будет, основываясь на английском общем праве. Или праве стран "с высокой инфраструктурой качества".

"Страны с высокой инфраструктурой качества – это определяемые нормативным правовым актом администрации иностранные государства или их отдельные регионы с высокой инфраструктурой качества в соответствующих сферах, обеспечивающей эффективное функционирование и соблюдение системы регуляторных требований по качеству продукции, работ, процессов и услуг". Пп. 18) статьи 5 КЗРК.

Другой момент – наличие вышеупомянутой регуляторной лицензии (не путать с бизнес-лицензией), т.е. права заниматься именно этим видом деятельности. Такую лицензию предприниматели вправе получать не только на месте, у администрации города Алатау: .





"При осуществлении регуляторного лицензирования и разрешительных процедур администрация вправе признавать лицензии, разрешения, аккредитации и иные документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, выданные в странах с высокой инфраструктурой качества и (или) международными организациями, определяемыми администрацией". Пункт 9 статьи 41 КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау"

Иными словами, иностранный инвестор может приехать в город Алатау с лицензией, выданной где-то и открыть казино. Или интернет-казино – без разницы. И, не вставая на регистрационный учет, делать бизнес. А возможно, еще и добиться налоговых преференций.

Кстати, пункт насчет регуляторных лицензий касается, разумеется, не только игорного бизнеса. Таковы вообще правила игры, чтобы стать условным Гонконгом.