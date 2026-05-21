Право

Аналитический отчет о налоговых расходах планируют формировать в Казахстане

Фото: freepik
Министерство национальной экономики подготовило проект постановления правительства "Об утверждении Правил формирования аналитического отчета о налоговых расходах", сообщает Zakon.kz.

Документ подготовлен в целях реализации норм Бюджетного кодекса и направлен на повышение эффективности управления государственными ресурсами, пояснили в министерстве.

Проектом предусмотрен переход от учета объема предоставленных налоговых льгот к системному анализу их социально-экономической эффективности. При этом впервые в Казахстане внедряется механизм ежегодного аналитического отчета о налоговых расходах, который позволит оценивать реальную отдачу от каждой налоговой преференции.

В соответствии с правилами каждая налоговая льгота будет анализироваться отдельно. Оценка позволит определить, способствует ли конкретная мера росту инвестиций, созданию рабочих мест, развитию отраслей экономики и достижению других стратегических целей.

Отчет будут формировать на основе данных государственных органов, налоговой отчетности и официальной статистики. По результатам анализа примут решение о сохранении, корректировке или отмене налоговых льгот в зависимости от их эффективности.

Помимо этого, планируется внедрение системы анализа налогового разрыва – разницы между потенциальными и фактическими налоговыми поступлениями. Это позволит повысить качество налогового администрирования и эффективность бюджетной политики.

Первый аналитический отчет планируется подготовить в 2027 году по итогам периода имплементации налоговой реформы, сообщили разработчики.

Отчет будет ежегодно публиковаться на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 июня.

