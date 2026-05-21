#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
471.77
547.25
6.6
Экономика и бизнес

Как бизнес реагирует на новый Налоговый кодекс

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 10:38 Фото: pexels
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 21 мая 2026 года прокомментировал вопрос о том, снизилась ли деловая активность в Казахстане на фоне внедрения нового Налогового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что Нацбанк говорит об активности бизнеса.

"Это подтверждается и статистикой. Мы смотрим налоговые вещи. Кассовые аппараты, например, чеки. На 30% больше чеков отбивают во всех кассовых аппаратах. Это только по сумме. По количеству выбитых чеков – транзакций на 20% больше идет. Количество бизнеса увеличивается. Да, есть те, которые закрываются, но это каждый год у нас. Это нормальный бизнес-процесс – кто-то открывается, кто-то закрывается. Бизнес сейчас очень хорошо подстроился – показал свою мобильность. Соответственно, эта мобильность позволила многим работать и получать доходы, и статистика это показывает", – сказал он.

Позже, отвечая на вопрос депутатов, вице-министр добавил, что в Казахстане количество зарегистрированного бизнеса растет.

"На 224 тыс. увеличился этот показатель, бизнес-среда сохраняет нормальную динамику. Регулярно открываются и закрываются без аномальных каких-то отклонений. Наблюдается рост поступлений на 26%, почти на четверть мы сейчас собираем больше. Мы 861 млрд дополнительно собрали, если сравнивать с прошлым годом. По НДС – почти 2 трлн – это 1 960 трлн тенге, то есть в сравнении с аналогичным периодом рост идет. Если брать конкретно упрощенную декларацию, то срок уплаты по ней до 25 августа. По итогам 25 августа мы аналитику сделаем и дальше уже какие-то результаты будем давать... Те решения, которые требуют изменения законодательства, мы сейчас собираем и готовим зайти, в осеннем блоке поправки эти будут", – резюмировал Амрин.

Ранее он ответил на критику депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека о неэффективности распределения налоговых льгот.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные
10:43, Сегодня
Могут ли признанным банкротами гражданам запретить брать кредиты
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
13:40, 14 апреля 2026
Уходит ли бизнес в тень из-за нового Налогового кодекса
Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи
12:36, 17 декабря 2025
Могут ли изменить Налоговый кодекс на фоне жалоб бизнеса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рамазан Оразов не поможет &quot;Елимаю&quot; в игре против &quot;Жениса&quot; в КПЛ
11:43, Сегодня
Оразов не поможет "Елимаю" в игре против "Жениса" в КПЛ из-за дисквалификации
Ержан Еренкаипов
11:11, Сегодня
Казахстанских спортсменов дисквалифицировали за допинг: кто попал в "чёрный список"
Асадхуджа Муйдинхуджаев
10:54, Сегодня
Узбекский чемпион Олимпиады обошёл Сарсекбаева в авторском рейтинге британского эксперта
Дебютировавший на взрослом ЧА по таеквондо казахстанец Енсегенов завоевал &quot;бронзу&quot;
10:37, Сегодня
Дебютировавший на взрослом ЧА по таеквондо казахстанец Енсегенов завоевал "бронзу"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: