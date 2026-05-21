Как бизнес реагирует на новый Налоговый кодекс

Фото: pexels

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 21 мая 2026 года прокомментировал вопрос о том, снизилась ли деловая активность в Казахстане на фоне внедрения нового Налогового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что Нацбанк говорит об активности бизнеса. "Это подтверждается и статистикой. Мы смотрим налоговые вещи. Кассовые аппараты, например, чеки. На 30% больше чеков отбивают во всех кассовых аппаратах. Это только по сумме. По количеству выбитых чеков – транзакций на 20% больше идет. Количество бизнеса увеличивается. Да, есть те, которые закрываются, но это каждый год у нас. Это нормальный бизнес-процесс – кто-то открывается, кто-то закрывается. Бизнес сейчас очень хорошо подстроился – показал свою мобильность. Соответственно, эта мобильность позволила многим работать и получать доходы, и статистика это показывает", – сказал он. Позже, отвечая на вопрос депутатов, вице-министр добавил, что в Казахстане количество зарегистрированного бизнеса растет. "На 224 тыс. увеличился этот показатель, бизнес-среда сохраняет нормальную динамику. Регулярно открываются и закрываются без аномальных каких-то отклонений. Наблюдается рост поступлений на 26%, почти на четверть мы сейчас собираем больше. Мы 861 млрд дополнительно собрали, если сравнивать с прошлым годом. По НДС – почти 2 трлн – это 1 960 трлн тенге, то есть в сравнении с аналогичным периодом рост идет. Если брать конкретно упрощенную декларацию, то срок уплаты по ней до 25 августа. По итогам 25 августа мы аналитику сделаем и дальше уже какие-то результаты будем давать... Те решения, которые требуют изменения законодательства, мы сейчас собираем и готовим зайти, в осеннем блоке поправки эти будут", – резюмировал Амрин. Ранее он ответил на критику депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека о неэффективности распределения налоговых льгот.

