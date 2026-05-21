Обновлены правила определения стоимости строительства объектов за счет госинвестиций

Министр промышленности и строительства приказом от 15 мая 2026 года утвердил Правила определения стоимости строительства строительных объектов за счет государственных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок определения стоимости строительства строительных объектов за счет государственных инвестиций в строительство, за исключением объектов I (повышенного) уровня ответственности, стоимость строительства которых определена в соответствии с международными стандартами, реализуемых субъектами квазигосударственного сектора с привлечением иностранных инвестиций в размере 50% и более от стоимости строительства.

Основными условиями при определении стоимости строительства объектов являются достоверность и транспарентность метода определения стоимости строительства, процедур и результатов сметных расчетов, а также отчетности расходования средств на всех стадиях реализации инвестиционного проекта, направленного на строительство объектов за счет государственных инвестиций в строительство.

Стоимость строительства объектов определяется на стадиях:

разработки предпроектной документации и проекта строительства;

проведения конкурса на подрядные работы и услуги (проектирование, строительно-монтажные работы, инжиниринговые услуги);

строительства объекта;

консервации объекта незавершенного строительства;

постутилизации объекта.

Стоимость строительства объекта включает:

затраты на разработку предпроектной документации (технико-экономического обоснования);

затраты по инвестиционному проекту, регулируемые в рамках отраслевых законодательных норм;

сметную стоимость строительства.

Затраты, связанные с расширением (реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением) объектов инфраструктуры для покрытия дополнительных нагрузок подключаемых абонентов, предусмотренные частью второй пункта 7 статьи 120 Кодекса, в стоимость строительства объекта не включаются. Вопросы о таких затратах должны решаться между поставщиками (производителями) и заказчиком (потребителем) на договорной и возвратной основах.

Для планирования стоимости строительства составляется сводный сметный расчет расходов инвестиционного характера.

Сводный сметный расчет расходов инвестиционного характера – документ, содержащий результаты расчетов обоснованных затрат на отвод земли, подготовку территории строительства, возведение новых и (или) изменение строительных объектов (их комплексов, коммуникаций), подготовку эксплуатационного персонала, проведение пусконаладочных работ и комплексное опробование оборудования, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.

В зависимости от стадии реализации инвестиционного проекта определяется:

сметная стоимость строительства в составе предпроектной документации (расчетная стоимость строительства);

сметная стоимость строительства в составе проектно-сметной документации;

договорная цена строительства.

Для определения сметной стоимости строительства в составе предпроектной документации или проекта строительства разрабатывается сметная документация (сметная часть).

Сметная документация в составе утвержденной проектно-сметной документации (предпроектной документации при строительстве "под ключ") предназначена для проведения конкурса на подрядные работы и услуги (смета заказчика).

При приемке в эксплуатацию строительных объектов в стоимость основных фондов заказчика включаются расходы, понесенные им при осуществлении строительства и подлежащие бухгалтерскому учету в инвентарной стоимости объекта (пускового комплекса, стройки), завершенного строительством и принимаемого в эксплуатацию. Стоимость основных фондов заказчика подтверждается бухгалтерскими документами применительно к структуре капитальных вложений, утвержденной в сметной документации.

Также утвержден порядок определения стоимости строительства строительных объектов за счет государственных инвестиций.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утратили силу.