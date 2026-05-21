Обновлены правила определения стоимости строительства объектов за счет госинвестиций
Правила устанавливают порядок определения стоимости строительства строительных объектов за счет государственных инвестиций в строительство, за исключением объектов I (повышенного) уровня ответственности, стоимость строительства которых определена в соответствии с международными стандартами, реализуемых субъектами квазигосударственного сектора с привлечением иностранных инвестиций в размере 50% и более от стоимости строительства.
Основными условиями при определении стоимости строительства объектов являются достоверность и транспарентность метода определения стоимости строительства, процедур и результатов сметных расчетов, а также отчетности расходования средств на всех стадиях реализации инвестиционного проекта, направленного на строительство объектов за счет государственных инвестиций в строительство.
Стоимость строительства объектов определяется на стадиях:
- разработки предпроектной документации и проекта строительства;
- проведения конкурса на подрядные работы и услуги (проектирование, строительно-монтажные работы, инжиниринговые услуги);
- строительства объекта;
- консервации объекта незавершенного строительства;
- постутилизации объекта.
Стоимость строительства объекта включает:
- затраты на разработку предпроектной документации (технико-экономического обоснования);
- затраты по инвестиционному проекту, регулируемые в рамках отраслевых законодательных норм;
- сметную стоимость строительства.
Затраты, связанные с расширением (реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением) объектов инфраструктуры для покрытия дополнительных нагрузок подключаемых абонентов, предусмотренные частью второй пункта 7 статьи 120 Кодекса, в стоимость строительства объекта не включаются. Вопросы о таких затратах должны решаться между поставщиками (производителями) и заказчиком (потребителем) на договорной и возвратной основах.
Для планирования стоимости строительства составляется сводный сметный расчет расходов инвестиционного характера.
Сводный сметный расчет расходов инвестиционного характера – документ, содержащий результаты расчетов обоснованных затрат на отвод земли, подготовку территории строительства, возведение новых и (или) изменение строительных объектов (их комплексов, коммуникаций), подготовку эксплуатационного персонала, проведение пусконаладочных работ и комплексное опробование оборудования, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.
В зависимости от стадии реализации инвестиционного проекта определяется:
- сметная стоимость строительства в составе предпроектной документации (расчетная стоимость строительства);
- сметная стоимость строительства в составе проектно-сметной документации;
- договорная цена строительства.
Для определения сметной стоимости строительства в составе предпроектной документации или проекта строительства разрабатывается сметная документация (сметная часть).
Сметная документация в составе утвержденной проектно-сметной документации (предпроектной документации при строительстве "под ключ") предназначена для проведения конкурса на подрядные работы и услуги (смета заказчика).
При приемке в эксплуатацию строительных объектов в стоимость основных фондов заказчика включаются расходы, понесенные им при осуществлении строительства и подлежащие бухгалтерскому учету в инвентарной стоимости объекта (пускового комплекса, стройки), завершенного строительством и принимаемого в эксплуатацию. Стоимость основных фондов заказчика подтверждается бухгалтерскими документами применительно к структуре капитальных вложений, утвержденной в сметной документации.
Также утвержден порядок определения стоимости строительства строительных объектов за счет государственных инвестиций.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.
При этом ранее действовавшие правила утратили силу.