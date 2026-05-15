"Под современные конфликты": казахстанская армия меняет систему боевой подготовки

Казахстанская армия обновляет систему боевой подготовки с учетом современных угроз, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 мая 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства обороны (МО) РК:

"В Алматинском региональном гарнизоне проходят учебно-методические сборы под руководством первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова. Основное внимание участников уделено адаптации системы боевой подготовки к условиям современных вооруженных конфликтов. В мероприятии принимают участие представители различных видов Вооруженных сил, Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск. Работа организована по пяти профильным направлениям с учетом специфики выполняемых задач".

В ходе сборов в учебном центре "Бітімгер" Центра миротворческих операций были представлены обновленные подходы к подготовке войск, а также проведены показные занятия по планированию общеслужебной деятельности бригады.

Особое внимание уделено развитию сержантского корпуса.

Для военнослужащих организованы практические занятия по применению цифровых решений в управлении подразделениями и лекции по вопросам связи и управления в условиях современных боевых действий.

В рамках программы состоялся круглый стол с участием руководящего состава Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил.

Участники обсудили вопросы противовоздушной обороны, применения тактических подразделений, ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

Также рассмотрены вопросы инженерного, технического и тылового обеспечения войск с учетом современных вызовов.

Подводя итоги, генерал-лейтенант Каныш Абубакиров отметил, что современные боевые действия требуют постоянного совершенствования системы подготовки войск, повышения уровня боевой выучки и адаптации физической подготовки военнослужащих к новым условиям ведения боя.

13 мая 2026 года в Минобороны объяснили появление истребителей и розового дыма в небе над Астаной.