Право

В Астане начнут оказывать комбинированные специальные соцуслуги детям с инвалидностью: пилотный проект

Фото: pexels
Министерство труда и социальной защиты населения разработало совместные постановление и приказ "О реализации пилотного проекта по внедрению комбинированной модели оказания специальных социальных услуг в городе Астане", сообщает Zakon.kz.

Министерство труда и соцзащиты населения предлагает кардинально изменить привычную систему оказания специальных социальных услуг.

В столице в пилотном режиме внедряется так называемая "комбинированная модель", которая направлена на отказ от жестких рамок в пользу индивидуального графика занятий, адаптированного под потребности каждого ребенка.

В министерстве разъяснили суть новой инициативы: семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, теперь смогут получать поддержку в максимально удобном формате. Если раньше родителям часто приходилось выбирать между помощью соцработника на дому и посещением специализированных центров, то новый проект объединяет эти возможности.

Профессиональные специалисты продолжат помогать ребенку в привычной домашней обстановке, но одновременно с этим у семьи появится право посещать и реабилитационные кабинеты. Там дети смогут заниматься с логопедами, психологами и дефектологами, а также общаться со сверстниками.

Новый подход позволит ребенку оставаться в привычной семейной обстановке, получая при этом доступ к современному оборудованию и методам коррекции в профессиональной среде. К реализации проекта привлекут частные организации и специалистов, имеющих лицензии. Таким образом, у родителей появится возможность выбрать наиболее квалифицированных экспертов.

За реализацию пилотного проекта будет отвечать акимат Астаны, который определит перечень центров-участников и обеспечит финансирование за счет средств местного бюджета.

В дальнейшем накопленный в ходе столичного эксперимента опыт станет фундаментом для масштабного совершенствования национального законодательства, актуализации штатных нормативов и внедрения новой, более справедливой методики формирования тарифов на специальные социальные услуги по всей стране.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 июня.

