Проектно-сметная документация на объекты, финансируемые за счет госинвестиций: новые правила

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 10 апреля 2026 года приняты Правила утверждения проектно-сметной документации, предназначенной для строительства строительных объектов за счет государственных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Правила применяются при утверждении проектно-сметной документации строительства новых строительных объектов, инженерных и транспортных коммуникаций, а также реконструкции (расширение, модернизацию, техническое перевооружение) или капитального ремонта строительных объектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций.

Проектно-сметная документация на строительные объекты, финансируемые за счет государственных инвестиций, подлежит утверждению первыми руководителями заказчика-инвестора проекта (программы) и заказчика (собственника) либо уполномоченными ими должностными лицами.

Указывается, что если проектно-сметная документации на строительные объекты разрабатываются в рамках реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного администратора бюджетных программ, то данная документация утверждается данными национальными холдингами и национальным управляющим холдингом (первым руководителем либо лицом, уполномоченным первым руководителем) за исключением акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

В случае если проектно-сметная документации на строительство разрабатываются в рамках реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале Фонда, то данная документация подлежит утверждению дочерней организацией Фонда (первым руководителем либо лицом, уполномоченным первым руководителем), являющейся заказчиком либо владеющей прямо или косвенно акциями (долями участия) заказчика на праве собственности или доверительного управления.

Проектно-сметная документация на строительные объекты, финансирование строительства которых осуществляется за счет средств негосударственных займов под государственную гарантию либо поручительство государства, утверждается и переутверждается заемщиком.

Проектно-сметная документация на строительные объекты утверждается не позднее 15 календарных дней после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта строительства.

Утверждение проектно-сметной документации на строительные объекты осуществляется с указанием утверждаемых технико-экономических показателей, в том числе сметной стоимости строительства.

С момента утверждения проектно-сметной документации ее разработка считается законченной.

Строительные объекты, строящиеся за счет государственных инвестиций, подлежат реализации только после утверждения проектно-сметной документации.

Предусмотрено, что проектно-сметная документация, по которой в течение трех и более лет после ее утверждения не начато строительство, считается устаревшей и используется для реализации после корректировки, проведения повторной комплексной вневедомственной экспертизы проекта строительства и переутверждения согласно настоящих Правил.

Ранее утвержденная проектно-сметная документация подлежит повторному прохождению комплексной вневедомственной экспертизы и переутверждению в случаях:

если до начала или в ходе строительства намеченного строительного объекта возникла обоснованная необходимость внесения в нее изменений или дополнений существенного характера, влияющих на конструктивную схему зданий и сооружений, его объемно-планировочные, инженерно-технические или технологические проектные решения, включая замену инженерного и (или) технологического оборудования, основных материалов или изделий, изменяющих технико-экономические показатели, при которых утвержденная проектно-сметная документация подлежит корректировке.

При увеличении сметной стоимости, приведенной к дате заключения договора, не менее чем на десять процентов по причине увеличения стоимости строительных ресурсов при обращении подрядчика о проведении пересмотра сметы, осуществляется корректировка проектно-сметной документации без изменения проектных решений при отсутствии отставания по вине подрядчика от графика производства строительно-монтажных работ.

Корректировка сметной стоимости строительства без изменения проектных решений не проводится в первые 12 месяцев после даты заключения договора строительного подряда, за исключением ряда случаев;

изменения ставки налога на добавленную стоимость, при котором проводится корректировка сметного раздела проектно-сметной документации, при этом часть проектно-сметной документации, по которой имеются выполненные объемы работ, не подлежит корректировке и решение соответствующей бюджетной комиссии по определению целесообразности корректировки проектно-сметной документации не требуется;

истечения одного года с планируемой даты начала работ, установленной проектом организации строительства, не проведены конкурсные процедуры и не предусмотрено финансирование на строительно-монтажные работы, при которых утвержденная проектно-сметная документация подлежит корректировке без изменения проектных решений.

При возникновении в процессе строительства необходимости корректировки и переутверждения проектно-сметной документации, то сведения о состоянии строительства и разделительная ведомость физических объемов выполненных и оставшихся работ утвержденная заказчиком, заверенная лицами, осуществляющими технический надзор и авторское сопровождение, представляется для проведения новой комплексной вневедомственной экспертизы и переутверждения, при этом часть проектно-сметной документации, по которой имеются выполненные объемы работ, не подлежит корректировке.

По бюджетным инвестиционным проектам дополнительно представляется решение соответствующей бюджетной комиссии.

В случае если по ранее утвержденному проекту строительно-монтажные работы выполнены в объеме 95% и более, то проектно-сметная документация не подлежит корректировке и переутверждению.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утратили силу.