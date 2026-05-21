Право

Казахстан продлил запрет на ввоз брусчатки, бордюрного камня и гранита

запрет на ввоз стройматериалов, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 12:25 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 15 мая 2026 года о некоторых вопросах регулирования ввоза из третьих стран отдельных видов строительных материалов на территорию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет сроком на шесть месяцев на ввоз из третьих стран на территорию Казахстана всеми видами транспорта отдельных видов строительных материалов:

  • портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров;
  • готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные, неогнеупорные строительные растворы и бетоны, прочие;
  • брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца), камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец), искусственно окрашенные, гранит, гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец);
  • плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без орнамента из гипса или смесей на его основе, покрытые или армированные только бумагой или картоном;
  • стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом, стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом, стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2026 года.

Запрет на ввоз брусчатки, бордюрного камня и гранита был введен в Казахстане с 21 сентября 2025 года.

