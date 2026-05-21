Токаев наградил звезд культуры Казахстана: полный список имен
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 21 мая 2026 года, подписал указ о награждении государственными наградами Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно официальным данным Акорды, за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Казахстаном награждены:
орденом "Отан"
- Бурмистрова Татьяна Николаевна – директор ТОО "Ұлттық өнер", Алматы.
орденом "Барыс" II степени
- Жунусова Макпал Мухамедьяровна – солистка РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой", Астана.
орденом "Барыс" ІІІ степени
- Ганцева Марина Юрьевна – актриса РГКП "Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова", Алматы.
Присвоено почетное звание:
"Қазақстанның халық әртісі"
- Қожа Бахтияру Абдуллаұлы – артисту РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", Алматы;
- Макаровой Нине Матвеевне – актрисе КГКП "Павлодарский областной драматический театр имени А.П.Чехова";
- Сейтметову Азату Раймбековичу – актеру РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", Алматы.
"Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"
- Бейсембаеву Ерлану Габитовичу – главному дирижеру симфонического оркестра РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева", Астана;
- Бекенову Нурлану Алданышбаевичу – дирижеру казахского оркестра ГККП "Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева" акимата Астаны;
- Жармагамбетову Расулу Қайратұлы – ведущему солисту НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера";
- Исмаилову Умирали Дауренбековичу – председателю ОО "Союз художников города Астаны";
- Калиеву Серику Акрамовичу – сотруднику КГКП "Театр традиционного искусства "Алатау", Алматы;
- Овчинникову Олегу Николаевичу – регенту (главному дирижеру) Митрополичьего хора Православной церкви Казахстана;
- Олексенко Игорю Владимировичу – доценту РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы", Алматы;
- Токимтаеву Базарбеку Слямбековичу – актеру ГККП "Академический драматический театр имени Б. Римовой", Талдыкорган.
Награждены:
орденом "Парасат"
- Абильханова Салтанат Аябековна – старший преподаватель РГУ "Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсеитовой", Астана;
- Ким Римма Ивановна – актриса РГКП "Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии", Алматы;
- Тұржан Оңайгүл Ізтұрғанқызы – доцент НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева" Министерства науки и высшего образования, Астана.
орденом "Достық" ІІ степени
- Кюршад Зорлу – заместитель председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики.
орденом "Құрмет"
- Бахаров Дилмурат Нурахметович – директор РГКП "Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова", Алматы;
- Даиров Сабит Сергебаевич – концертмейстер НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера";
- Дияров Ермек Сатыбалдиевич – участник группы "Дервиши", Алматы;
- Жугинисов Курманбек Далабекович – артист РГКП "Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла", Алматы;
- Кабыкенова Айнаш Жаксылыковна – артистка-инструменталистка оркестра казахских народных инструментов имени М.Толебаева ГККП "Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу";
- Калиева Ая Жакеновна – директор РГКП "Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева";
- Мажит Асан Маратұлы – актер РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", Алматы;
- Оразбеков Дастан Дарибаевич – певец, Астана;
- Өтепберген Аян Өмірәлі – актер ГККП "Музыкальный театр юного зрителя" акимата города Астаны;
- Рахмет Сураган – поэт, Астана;
- Салыков Медет Тлеубекович – артист РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой", Астана;
- Султанов Сундет Нурланулы – ведущий солист ТОО "Театр "Астана Балет";
- Тулегенов Нурлан Курманалиевич – артист РГКП "Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы", Алматы.
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Әшім Әлия Мейрамғазықызы – журналист, Астана;
- Көпберген Жасұлан Ерболұлы – актер театра и кино;
- Сагиндикова Ляззат Кудайбергеновна – директор КГКП "Объединение музеев города Алматы" Управления культуры Алматы;
- Садирбаев Нуржас Майрамбек улы – актер ГККП "Музыкальный театр юного зрителя" акимата Астаны.
медалью "Шапағат"
- Безаубек Сәния Серікқызы – руководитель КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого";
- Крапп Мария Владимировна – художник, Тараз;
- Лутошкина Марина Васильевна – волонтер инициативной группы "Семья Лутошкиных";
- Малышева Ольга Витальевна – театральный обозреватель, Алматы;
- Сапорито Ренато – президент "Magister Art".
Материал по теме
Президент обратился к работникам культуры и искусства
Во время торжественной церемонии Токаев не только рассказал о новых инициативах в образовании и культуре, но объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript