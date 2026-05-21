События

Токаев наградил звезд культуры Казахстана: полный список имен

Токаев и деятели культуры, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:26
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 21 мая 2026 года, подписал указ о награждении государственными наградами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальным данным Акорды, за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Казахстаном награждены:

орденом "Отан"

  • Бурмистрова Татьяна Николаевна – директор ТОО "Ұлттық өнер", Алматы.

орденом "Барыс" II степени

  • Жунусова Макпал Мухамедьяровна – солистка РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой", Астана.

орденом "Барыс" ІІІ степени

  • Ганцева Марина Юрьевна – актриса РГКП "Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова", Алматы.

Присвоено почетное звание:

"Қазақстанның халық әртісі"

  • Қожа Бахтияру Абдуллаұлы – артисту РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", Алматы;
  • Макаровой Нине Матвеевне – актрисе КГКП "Павлодарский областной драматический театр имени А.П.Чехова";
  • Сейтметову Азату Раймбековичу – актеру РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", Алматы.

"Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

  • Бейсембаеву Ерлану Габитовичу – главному дирижеру симфонического оркестра РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева", Астана;
  • Бекенову Нурлану Алданышбаевичу – дирижеру казахского оркестра ГККП "Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева" акимата Астаны;
  • Жармагамбетову Расулу Қайратұлы – ведущему солисту НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера";
  • Исмаилову Умирали Дауренбековичу – председателю ОО "Союз художников города Астаны";
  • Калиеву Серику Акрамовичу – сотруднику КГКП "Театр традиционного искусства "Алатау", Алматы;
  • Овчинникову Олегу Николаевичу – регенту (главному дирижеру) Митрополичьего хора Православной церкви Казахстана;
  • Олексенко Игорю Владимировичу – доценту РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы", Алматы;
  • Токимтаеву Базарбеку Слямбековичу – актеру ГККП "Академический драматический театр имени Б. Римовой", Талдыкорган.

Награждены:

орденом "Парасат"

  • Абильханова Салтанат Аябековна – старший преподаватель РГУ "Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсеитовой", Астана;
  • Ким Римма Ивановна – актриса РГКП "Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии", Алматы;
  • Тұржан Оңайгүл Ізтұрғанқызы – доцент НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева" Министерства науки и высшего образования, Астана.

орденом "Достық" ІІ степени

  • Кюршад Зорлу – заместитель председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики.

орденом "Құрмет"

  • Бахаров Дилмурат Нурахметович – директор РГКП "Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова", Алматы;
  • Даиров Сабит Сергебаевич – концертмейстер НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера";
  • Дияров Ермек Сатыбалдиевич – участник группы "Дервиши", Алматы;
  • Жугинисов Курманбек Далабекович – артист РГКП "Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла", Алматы;
  • Кабыкенова Айнаш Жаксылыковна – артистка-инструменталистка оркестра казахских народных инструментов имени М.Толебаева ГККП "Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу";
  • Калиева Ая Жакеновна – директор РГКП "Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева";
  • Мажит Асан Маратұлы – актер РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", Алматы;
  • Оразбеков Дастан Дарибаевич – певец, Астана;
  • Өтепберген Аян Өмірәлі – актер ГККП "Музыкальный театр юного зрителя" акимата города Астаны;
  • Рахмет Сураган – поэт, Астана;
  • Салыков Медет Тлеубекович – артист РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой", Астана;
  • Султанов Сундет Нурланулы – ведущий солист ТОО "Театр "Астана Балет";
  • Тулегенов Нурлан Курманалиевич – артист РГКП "Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы", Алматы.

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Әшім Әлия Мейрамғазықызы – журналист, Астана;
  • Көпберген Жасұлан Ерболұлы – актер театра и кино;
  • Сагиндикова Ляззат Кудайбергеновна – директор КГКП "Объединение музеев города Алматы" Управления культуры Алматы;
  • Садирбаев Нуржас Майрамбек улы – актер ГККП "Музыкальный театр юного зрителя" акимата Астаны.

медалью "Шапағат"

  • Безаубек Сәния Серікқызы – руководитель КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого";
  • Крапп Мария Владимировна – художник, Тараз;
  • Лутошкина Марина Васильевна – волонтер инициативной группы "Семья Лутошкиных";
  • Малышева Ольга Витальевна – театральный обозреватель, Алматы;
  • Сапорито Ренато – президент "Magister Art".

Во время торжественной церемонии Токаев не только рассказал о новых инициативах в образовании и культуре, но объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
