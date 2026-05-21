Токаев наградил звезд культуры Казахстана: полный список имен

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 21 мая 2026 года, подписал указ о награждении государственными наградами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальным данным Акорды, за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Казахстаном награждены:

орденом "Отан"

Бурмистрова Татьяна Николаевна – директор ТОО "Ұлттық өнер", Алматы.

орденом "Барыс" II степени

Жунусова Макпал Мухамедьяровна – солистка РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой", Астана.

орденом "Барыс" ІІІ степени

Ганцева Марина Юрьевна – актриса РГКП "Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова", Алматы.

Присвоено почетное звание:

"Қазақстанның халық әртісі"

Қожа Бахтияру Абдуллаұлы – артисту РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", Алматы;

Макаровой Нине Матвеевне – актрисе КГКП "Павлодарский областной драматический театр имени А.П.Чехова";

Сейтметову Азату Раймбековичу – актеру РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", Алматы.

"Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

Бейсембаеву Ерлану Габитовичу – главному дирижеру симфонического оркестра РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева", Астана;

Бекенову Нурлану Алданышбаевичу – дирижеру казахского оркестра ГККП "Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева" акимата Астаны;

Жармагамбетову Расулу Қайратұлы – ведущему солисту НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера";

Исмаилову Умирали Дауренбековичу – председателю ОО "Союз художников города Астаны";

Калиеву Серику Акрамовичу – сотруднику КГКП "Театр традиционного искусства "Алатау", Алматы;

Овчинникову Олегу Николаевичу – регенту (главному дирижеру) Митрополичьего хора Православной церкви Казахстана;

Олексенко Игорю Владимировичу – доценту РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы", Алматы;

Токимтаеву Базарбеку Слямбековичу – актеру ГККП "Академический драматический театр имени Б. Римовой", Талдыкорган.

Награждены:

орденом "Парасат"

Абильханова Салтанат Аябековна – старший преподаватель РГУ "Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсеитовой", Астана;

Ким Римма Ивановна – актриса РГКП "Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии", Алматы;

Тұржан Оңайгүл Ізтұрғанқызы – доцент НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева" Министерства науки и высшего образования, Астана.

орденом "Достық" ІІ степени

Кюршад Зорлу – заместитель председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики.

орденом "Құрмет"

Бахаров Дилмурат Нурахметович – директор РГКП "Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова", Алматы;

Даиров Сабит Сергебаевич – концертмейстер НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера";

Дияров Ермек Сатыбалдиевич – участник группы "Дервиши", Алматы;

Жугинисов Курманбек Далабекович – артист РГКП "Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла", Алматы;

Кабыкенова Айнаш Жаксылыковна – артистка-инструменталистка оркестра казахских народных инструментов имени М.Толебаева ГККП "Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу";

Калиева Ая Жакеновна – директор РГКП "Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева";

Мажит Асан Маратұлы – актер РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", Алматы;

Оразбеков Дастан Дарибаевич – певец, Астана;

Өтепберген Аян Өмірәлі – актер ГККП "Музыкальный театр юного зрителя" акимата города Астаны;

Рахмет Сураган – поэт, Астана;

Салыков Медет Тлеубекович – артист РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой", Астана;

Султанов Сундет Нурланулы – ведущий солист ТОО "Театр "Астана Балет";

Тулегенов Нурлан Курманалиевич – артист РГКП "Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы", Алматы.

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Әшім Әлия Мейрамғазықызы – журналист, Астана;

Көпберген Жасұлан Ерболұлы – актер театра и кино;

Сагиндикова Ляззат Кудайбергеновна – директор КГКП "Объединение музеев города Алматы" Управления культуры Алматы;

Садирбаев Нуржас Майрамбек улы – актер ГККП "Музыкальный театр юного зрителя" акимата Астаны.

медалью "Шапағат"

Безаубек Сәния Серікқызы – руководитель КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого";

Крапп Мария Владимировна – художник, Тараз;

Лутошкина Марина Васильевна – волонтер инициативной группы "Семья Лутошкиных";

Малышева Ольга Витальевна – театральный обозреватель, Алматы;

Сапорито Ренато – президент "Magister Art".

Во время торжественной церемонии Токаев не только рассказал о новых инициативах в образовании и культуре, но объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.

